Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Washington Commanders e Seattle Seahawks: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Washington Commanders e Seattle Seahawks

27 de set. de 2026 - 13:00 Northwest Stadium

O Washington Commanders recebe o Seattle Seahawks no Northwest Stadium (Landover, Maryland), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Washington Commanders e Seattle Seahawks

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também receberá estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Washington Commanders x Seattle Seahawks

Notícias do time Washington Commanders

O time do técnico Dan Quinn enfrenta uma batalha difícil, com cinco titulares importantes oficialmente descartados:

Jayden Daniels (QB) (FORA) : Daniels foi oficialmente descartado devido a um deslocamento no cotovelo esquerdo sofrido na 2ª semana contra o Dallas Cowboys. Embora ele tenha evitado a cirurgia e não tenha sido colocado na lista de lesionados, o veterano Marcus Mariota será o titular em seu lugar.

Sam Cosmi (RG) (FORA) : Cosmi está fora de jogo devido a uma concussão e uma lesão na garganta sofridas na semana passada.

Frankie Luvu (LB) (FORA) : Um grande golpe para a defesa, Luvu perderá a partida devido a uma lesão persistente na virilha.

Chig Okonkwo (TE) (FORA) : Okonkwo continua fora devido a uma lesão no tendão da coxa.

Nick Cross (S) (FORA) : Cross está oficialmente fora de ação devido a uma doença ou lesão interna.

Javon Kinlaw (DT) (Dúvida) : Kinlaw está lidando com uma lesão no ombro e sua participação será decidida na hora da partida.

Notícias da equipe do Seattle Seahawks

A escalação do técnico Mike Macdonald apresenta um grande reforço no ataque, mas novas preocupações com a profundidade da defesa secundária:

Sam Darnold (QB) (Liberado) : Darnold foi completamente retirado do relatório de lesões e será titular no domingo. Ele perdeu a maior parte da 1ª semana e toda a 2ª semana devido a uma lesão no glúteo/quadril. O reserva Drew Lock, que jogou excepcionalmente bem na ausência de Darnold, volta ao banco.

Julian Love (S) (FORA) : Love é uma importante adição de última hora à lista de lesionados depois que sentiu uma contração na panturrilha durante o treino de sexta-feira.

Ty Okada (S) (FORA) : Okada continua fora de ação devido a uma lesão no tendão isquiotibial. Com Love e Okada fora, espera-se que Rodney Thomas II e A.J. Finley sejam titulares na dupla de safeties.

Brandon Pili (NT) (duvidoso) : Pili é o único outro jogador designado, listado como duvidoso devido a uma concussão e uma lesão no pescoço.



