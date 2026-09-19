Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Tennessee Titans e Philadelphia Eagles: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Tennessee Titans e Philadelphia Eagles

20 de set. de 2026 - 13:00 Nissan Stadium

O Tennessee Titans recebe o Philadelphia Eagles no Nissan Stadium (Nashville, Tennessee), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Tennessee Titans e Philadelphia Eagles

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, talvez seja necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Tennessee Titans x Philadelphia Eagles

Antes da partida, ambas as equipes estão lidando com mudanças significativas no elenco e lesões importantes que afetarão fortemente seus planos de jogo.

Notícias sobre o Philadelphia Eagles

Os Eagles estão se adaptando a um grande revés em sua linha ofensiva, ao mesmo tempo em que acompanham o estado de saúde de importantes estrelas da defesa:

A reorganização da linha ofensiva : o guarda Landon Dickerson, selecionado para o Pro Bowl, foi colocado na lista de jogadores lesionados (IR) devido a uma lesão no joelho. Drew Kendall e Willie Lampkin são os principais candidatos a ocupar a posição de guarda esquerdo, o que representa um desafio imediato de comunicação para a proteção de Jalen Hurts.

Preocupações na linha defensiva : O tackle defensivo Jalen Carter perdeu treinos no início da semana devido a uma lesão no pulso direito. Embora haja grande expectativa de que ele jogue, provavelmente terá que fazê-lo usando um gesso. O edge rusher Jonathan Greenard continua com participação limitada devido a uma lesão no peitoral que o deixou de fora na 1ª semana, tornando sua disponibilidade uma decisão a ser tomada na hora do jogo.

Atualizações da secundária : O zagueiro Cooper DeJean perdeu os primeiros treinos devido a problemas na panturrilha e no abdômen, mas garantiu à imprensa que estará pronto para jogar. O safety Andrew Mukuba também vem lidando com um problema no tornozelo e na perna.

Notícias da equipe do Tennessee Titans

Sob o comando do técnico Robert Saleh e do coordenador ofensivo Brian Daboll, os Titans buscam uma forte recuperação ofensiva após uma primeira semana sem brilho:

O grupo de linebackers : O linebacker Mohamoud Diabate está oficialmente FORA após passar por uma cirurgia devido a uma fratura no polegar. Por outro lado, o destaque entre os linebackers do terceiro ano, Cedric Gray, está prestes a retornar; ele participou integralmente dos treinos enquanto aguarda a liberação final do protocolo de concussão da NFL. James Williams Sr. continua com participação limitada devido a uma distensão no cotovelo, mas vem treinando com uma camisa amarela de não contato.

Destaque entre os novatos : O linebacker novato Anthony Hill Jr., que se destacou com 16 tackles na primeira semana — um recorde para estreias na NFL —, foi oficialmente nomeado o linebacker MIKE titular da equipe daqui em diante.

Adição de última hora : O cornerback Cor'Dale Flott foi adicionado de última hora ao boletim de lesões de sexta-feira devido a uma rigidez muscular, embora a comissão técnica tenha demonstrado pouca preocupação quanto à sua disponibilidade.



