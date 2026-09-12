Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Tennessee Titans e New York Jets: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Tennessee Titans e New York Jets

13 de set. de 2026 - 13:00 Nissan Stadium

O Tennessee Titans receberá o New York Jets no Nissan Stadium (Nashville, Tennessee) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT).

Esta marca a “Temporada de Despedida” do atual Nissan Stadium, já que um novo estádio está sendo construído ao lado, com inauguração prevista para 2027.

Como assistir ao jogo entre Tennessee Titans e New York Jets

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepone as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Tennessee Titans x New York Jets

Este jogo traz grandes histórias, incluindo a estreia de Robert Saleh como técnico principal dos Titans contra seu ex-time, enquanto Geno Smith retorna como quarterback titular dos Jets.

Notícias do time do New York Jets

Breece Hall (RB) : Participante em pleno (virilha) – Ótima notícia para os Jets, já que seu running back estrela se recuperou de um susto em agosto e está totalmente liberado para liderar o backfield.

Isaiah Davis (RB) : Participante em pleno (joelho) – Aprovado para jogar e será o reserva de Hall.

Kenyon Sadiq (TE) : Participação total (virilha) — O tight end novato está totalmente apto.

D'Angelo Ponds (CB) : Participação limitada (panturrilha) — O zagueiro novato está se recuperando de uma pequena distensão na panturrilha.

Joseph Ossai (EDGE) : Não participou (pé) – Perdeu treinos consecutivos e sua participação é altamente improvável.

Tim Patrick (WR) : Não participou (virilha) – Ficou de fora durante o treino e é improvável que entre em campo.

Notícias da equipe do Tennessee Titans

Cedric Gray (LB) : Não participou (concussão) – Um grande golpe para a defesa dos Titans. Gray sofreu uma concussão em um acidente de UTV e está submetido ao protocolo, deixando uma grande lacuna no meio de campo. Espera-se que Cody Barton assuma a posição.

Keldric Faulk (DE) : Participou integralmente (ombro) – Participou de todos os treinos durante a semana e está totalmente pronto para liderar a linha defensiva.

Elenco em boa forma : Os Titans estão praticamente sem lesões no restante do elenco, beneficiando-se dos investimentos pesados na agência de jogadores livres em nomes como Alante Taylor e Juan Delale Robinson.



