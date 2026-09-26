Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Tampa Bay Buccaneers e Minnesota Vikings

27 de set. de 2026 - 16:05 Raymond James Stadium

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Minnesota Vikings no Raymond James Stadium (Tampa, Flórida), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:05 (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre o Tampa Bay Buccaneers e o Minnesota Vikings

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Tampa Bay Buccaneers x Minnesota Vikings

Desesperados para se recuperarem de um início de 0-2, os Buccaneers enfrentam uma batalha difícil contra o time dos Vikings, que está com 2-0 e recebe um grande reforço ofensivo.

Notícias do time do Minnesota Vikings

O principal destaque para os Vikings é o retorno do quarterback titular Kyler Murray. Depois de sofrer uma concussão no início da estreia da temporada e ser substituído por Carson Wentz, Murray foi oficialmente liberado do protocolo de concussão e vai reassumir sua posição como quarterback titular. Isso proporciona um reforço imediato na dupla de ataque para alinhar com o superastro Justin Jefferson.

Aaron Jones Sr. (RB) : Sofreu uma lesão no joelho no início da semana, mas já participou integralmente do treino de sexta-feira. Ele não tem nenhuma restrição para o jogo e está totalmente liberado para jogar.

Brett Thorson (P) : Está FORA devido a uma lesão no tendão da coxa direita sofrida na 2ª semana. Os Vikings contrataram o veterano punter Johnny Hekker para assumir as funções de punt.

Nick Samac (C) : Está FORA devido a uma lesão no joelho, após não ter participado dos treinos na quinta e na sexta-feira.

Jordan Mason (RB) : Recentemente colocado na Lista de Lesionados (IR), o que coloca ainda mais à prova a profundidade do elenco dos Vikings atrás de Aaron Jones.

Notícias da equipe do Tampa Bay Buccaneers

A equipe do técnico Todd Bowles chega à 3ª semana com um forte senso de urgência após duas derrotas consecutivas para os Bengals e os Browns. Perdas de posse de bola, ineficiência na zona vermelha e falhas na proteção de passe (resultando em 7 sacks em Baker Mayfield) têm atormentado a equipe neste início de temporada. Infelizmente, o elenco sofre um golpe direto nesta semana, já que dois titulares defensivos novatos estão fora de ação.

Rueben Bain Jr. (EDGE) : Está FORA devido a uma lesão na virilha. A linha defensiva vai contar fortemente com jogadores de profundidade como Anthony Nelson e Al-Quadin Muhammad para dar um impulso ao fraco ataque contra o passe contra Murray.

Josiah Trotter (LB) : Está fora devido a uma lesão no ombro, o que enfraquece o grupo de linebackers dos Buccaneers.

Baker Mayfield (QB) : Totalmente recuperado, mas sob pressão significativa. Ele precisa encontrar uma maneira de contornar o esquema defensivo de Brian Flores — líder da liga e repleto de blitzes — que já gerou 8 sacks nesta temporada.



