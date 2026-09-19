Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Tampa Bay Buccaneers e Cleveland Browns: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Tampa Bay Buccaneers e Cleveland Browns

20 de set. de 2026 - 13:00 Raymond James Stadium

O Tampa Bay Buccaneers recebe o Cleveland Browns no Raymond James Stadium (Tampa, Flórida), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Cleveland Browns

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela multivista : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate traz qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita a 2 transmissões simultâneas na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Tampa Bay Buccaneers x Cleveland Browns

Notícias da equipe do Tampa Bay Buccaneers

O técnico Todd Bowles confirmou que o time está relativamente em boas condições para o jogo de domingo, informando que nenhum jogador está listado como dúvida.

Jalen McMillan (WR) (joelho) – Dúvida : Depois de perder a 1ª semana, McMillan participou integralmente dos treinos durante toda a semana. Bowles afirmou que a decisão sobre sua participação será tomada na hora do jogo, mas sua evolução é bastante animadora.

Miles Killebrew (S) (concussão) – Indeciso : permaneceu com participação limitada nos treinos no final da semana, à medida que avança no protocolo de concussão da NFL.

Jacob Parrish (CB) (costas) – Indeciso : Participou de forma limitada nos treinos no final da semana.

A'Shawn Robinson (DL) : Ficou fora dos treinos devido a um dia de descanso programado para veteranos, mas não está classificado como lesionado.

Notícias da equipe Cleveland Browns

Os Browns, agora liderados pelo técnico Todd Monken, estão lidando com um relatório de lesões um pouco mais complexo.

Tyson Campbell (CB) (tornozelo) – Duvidoso : Campbell causou um grande susto aos Browns ao aparecer no relatório de lesões e ficar de fora do treino de quinta-feira. No entanto, ele voltou ao campo de treino na sexta-feira, aumentando significativamente suas chances de liderar a defesa secundária no domingo.

Teven Jenkins (RG) (costas) – Fora/Duvidoso : Jenkins perdeu vários treinos durante a semana devido a um problema persistente nas costas, criando uma vulnerabilidade no lado direito da linha ofensiva.

Dawand Jones (OT) (Cabeça) : Passou de participação limitada para treino completo no final da semana e está liberado para proteger Deshaun Watson.

Jerry Jeudy (WR) (Pulseira) e G Zion Johnson (Joelho) : Ambos os titulares do ataque treinaram integralmente e não apresentam restrições quanto à participação na partida.



