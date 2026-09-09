Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Seattle Seahawks e New England Patriots: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Seattle Seahawks e New England Patriots

9 de set. de 2026 - 20:20 Lumen Field

O Seattle Seahawks recebe o New England Patriots no Lumen Field (Seattle, Washington) na estreia da temporada regular de 2026, na quarta-feira, 9 de setembro. O jogo está marcado para começar às 21:20 (BRT)

Como assistir ao jogo entre Seattle Seahawks e New England Patriots

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único antecipado Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90 R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90 R$129.60 / mês

Quem adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Seattle Seahawks x New England Patriots

O Seattle Seahawks e o New England Patriots estão se preparando para uma tão esperada revanche do Super Bowl LX, que dará início à temporada regular da NFL.

As principais contratações dos Patriots incluem A.J. Brown (WR, transferido dos Eagles), Romeo Doubs (WR – agente livre) e Alijah Vera-Tucker (LG – agente livre). Já jogadores como Stefon Diggs, Garrett Bradbury e Kayshon Boutee deixaram o time.

Para o Seattle, o elenco permaneceu praticamente intacto, com mudanças mínimas no período entre temporadas.

O técnico do Seattle, Mike Macdonald, confiará no veterano Sam Darnold como quarterback titular. Ele contará fortemente com recebedores de destaque como Jaxon Smith-Njigba e o running back Kenneth Walker III.

O quarterback Drake Maye, em seu segundo ano, assume o comando dos Pats, com um grupo de wide receivers bastante reforçado, que conta com a recém-contratada superestrela A.J. Brown. Se TreVeyon Henderson ficar de fora devido a uma lesão no tornozelo, Rhamondre Stevenson assumirá a responsabilidade no backfield.







