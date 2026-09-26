Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals: transmissão online, canais de TV e horário do pontapé inicial

Horário do início da partida entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals

27 de set. de 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

O Pittsburgh Steelers recebe o Cincinnati Bengals no Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvânia), em um confronto divisional altamente aguardado da AFC Norte durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals

Notícias do time Cincinnati Bengals

Joe Burrow está em boas condições : Depois de lidar com uma tensão nas costas que o colocou em dúvida na semana passada, o quarterback Joe Burrow foi completamente retirado do boletim de lesões e está totalmente apto para ser titular.

Andrei Iosivas fora : O grupo de wide receivers sofre um grande golpe, já que Andrei Iosivas está fora por tempo indeterminado após passar por uma cirurgia no polegar. Espera-se que Ja’Marr Chase e Tee Higgins recebam mais passes.

Preocupações com a linha defensiva : Os tackles defensivos estrela Dexler Lawrence e Jonathan Allen transformaram a linha de frente dos Bengals, mas Allen (joelho), juntamente com o tackle defensivo B.J. Hill (tendão de Aquiles), perderam treinos consecutivos na quarta e na quinta-feira, deixando sua disponibilidade em séria dúvida.

Notícias da equipe do Pittsburgh Steelers