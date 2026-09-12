Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons

13 de set. de 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

O Pittsburgh Steelers receberá o Atlanta Falcons no Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pensilvânia) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT)

É uma era totalmente nova para ambas as equipes, com Mike McCarthy estreando como técnico principal do Steelers e Kevin Stefanski comandando o Falcons.

Como assistir ao jogo entre Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Pittsburgh Steelers x Atlanta Falcons

A principal notícia sobre as equipes antes da partida é o grande susto com a lesão do recém-nomeado quarterback titular do Atlanta, Tua Tagovailoa, que sofreu uma distensão nas costas durante o treino de quinta-feira.

Notícias do time do Atlanta Falcons

Caos na posição de quarterback: O técnico Kevin Stefanski nomeou oficialmente Tua Tagovailoa como titular da 1ª semana. No entanto, Tagovailoa sentiu um desconforto significativo nas costas e nos oblíquos durante o treino de quinta-feira e teve que se sentar na grama. Se ele não puder jogar, o reserva veterano Cooper Rush será o titular na posição de quarterback.

Michael Penix Jr. fora da partida: O quarterback em seu terceiro ano ainda está se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e, embora esteja treinando normalmente, já foi declarado fora da partida de domingo.

Defesa com falta de jogadores nas laterais: A defesa dos Falcons sofreu um grande golpe nas laterais. Jalon Walker está fora da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), e James Pearce Jr. cumpre suspensão de oito jogos. Espera-se que Cameron Thomas e Brandon Dorlus assumam as posições de defensive end titulares.

Outras restrições nos treinos:

Zachariah Branch (WR) (tendão da coxa) – Participação limitada

Jawaan Taylor (OL) (joelho) – Não participou na quinta-feira

Za'Darius Smith (DL) (ombro) – Participação limitada

Billy Bowman Jr. (CB) (tendão de Aquiles) – Participou parcialmente, enquanto se recupera de uma lesão grave sofrida na última temporada.

Notícias da equipe do Pittsburgh Steelers

Sem lesões: Os Steelers chegam à 1ª semana em uma condição física muito melhor do que a de seus adversários.

Situação de Joey Porter Jr.: O cornerback estrela Joey Porter Jr. é o principal jogador a ser observado no relatório do Pittsburgh. Ele teve participação limitada pela segunda vez consecutiva na quinta-feira, enquanto passa por um período de recuperação previamente planejado.

Michael Pittman Jr. está pronto: O wide receiver Michael Pittman Jr. — a principal aquisição do time na janela de transferências — está totalmente fora do relatório de lesões e pronto para fazer sua estreia pelos Steelers, após perder a pré-temporada devido a uma pequena lesão.

Estreia do tackle ofensivo: O novato Troy Fautanu está escalado para fazer sua primeira partida como titular na temporada regular na posição de tackle esquerdo, com a missão de proteger o quarterback Aaron Rodgers contra a pressão defensiva reduzida do Atlanta.



