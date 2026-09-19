Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o San Francisco 49ers e o Miami Dolphins: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre San Francisco 49ers e Miami Dolphins

20 de set. de 2026 - 16:25 Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Miami Dolphins no Levi’s Stadium (Santa Clara, Califórnia), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre San Francisco 49ers e Miami Dolphins

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: San Francisco 49ers x Miami Dolphins

Enquanto os Dolphins viajam para o Levi’s Stadium com o elenco reduzido na defesa — dois jogadores estão fora —, os 49ers enfrentam dificuldades com a profundidade do ataque após uma estreia de temporada fisicamente exaustiva na Austrália.

Notícias do time do San Francisco 49ers

De’Zhaun Stribling (WR) (FORA) : O wide receiver novato passou por uma cirurgia no tornozelo após a 1ª semana e deve ficar fora por 10 semanas. A equipe promoveu KhaDarel Hodge ao elenco ativo para preencher a lacuna.

Jake Tonges (TE) (FORA) : Colocado na lista de lesionados após sofrer uma grave lesão no ligamento colateral medial (MCL) do joelho contra os Rams. O San Francisco contratou o veterano tight end Jack Stoll para o elenco de treinos e promoveu Brayden Willis para reforçar o banco atrás de George Kittle.

Kaelon Black (RB) (Dúvida) : O promissor running back novato sofreu uma lesão na virilha no meio da semana. Se ele não puder jogar, Christian McCaffrey terá que arcar com uma responsabilidade ainda maior no backfield.

Eddy Piñeiro (K) (duvidoso) : Ficou fora dos treinos a semana toda devido a uma doença. Os 49ers estão preparando planos de contingência para contratar um kicker temporário caso ele não possa jogar no domingo.

Liberação para jogar : Nick Bosa (DL) (joelho/descanso), o TE George Kittle (tendão de Aquiles), o DL Keion White (costas), o LB Dre Greenlaw (descanso), o T Trent Williams (descanso) e o RB Christian McCaffrey (descanso) treinaram normalmente na sexta-feira e não apresentam nenhuma indicação de lesão.

Notícias da equipe do Miami Dolphins

Os Dolphins permaneceram na Costa Oeste para treinar em Napa, Califórnia, entre a 1ª e a 2ª semana, mas deixaram o elenco com poucas opções nas posições de linebacker e edge rusher.

Chop Robinson (EDGE) (FORA) : O destaque na pressão sobre o quarterback está no protocolo de concussão após uma lesão no treino de quarta-feira. Espera-se que Josh Uche e Malik Herring tenham maior carga de trabalho em seu lugar.

Ronnie Harrison Jr. (ILB) (FORA) : Ficará de fora neste fim de semana após não ter conseguido treinar devido a uma lesão no tendão da coxa.

Tucker Addington (LS) (Duvidoso) : Lida com uma lesão no ombro sofrida na 1ª semana, embora tenha conseguido jogar mesmo assim inicialmente.

Malik Willis (QB) (Aprovado) : Sofreu uma pequena lesão no dedo do pé no início da semana, mas treinou normalmente e será o titular. Ele buscará fortalecer a sintonia com o recebedor novato Caleb Douglas, que registrou 94 jardas na estreia.



