Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals

27 de set. de 2026 - 16:05 Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Arizona Cardinals no Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia), em um confronto entre times da Divisão Oeste da NFC durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:05 (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre San Francisco 49ers e Arizona Cardinals

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular do DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com várias visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o “ManningCast” com Peyton e Eli Manning, bem como o “TNF Prime Vision”, que sobrepõe as estatísticas “Next Gen Stats” diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez seja necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: San Francisco 49ers x Arizona Cardinals

Notícias do San Francisco 49ers

Crise na linha defensiva : Com Bosa, Height e Thompson Jr. todos fora de ação, o coordenador defensivo Raheem Morris é forçado a adotar uma rotação do tipo “o próximo entra”. Espere um aumento no tempo de jogo dos jogadores reservas para pressionar o pocket. Para ajudar a preencher as lacunas, os 49ers contrataram o DL Naquan Jones por um ano.

Dilema no ataque : já sem Ricky Pearsall Jr. e De’Zhaun Stribling, que estão na lista de lesionados (IR), os 49ers também não contarão com o wide receiver Demarcus Robinson. O receptor estrela Mike Evans é dúvida devido a uma lesão no quadril, mas voltou aos treinos limitados na sexta-feira. O veterano Brandin Cooks foi contratado para o elenco de treinos esta semana, e Shanahan não descartou totalmente a possibilidade de ele ser promovido para a partida de domingo.

Boas notícias sobre os titulares : Depois de descansarem no meio da semana, o running back Christian McCaffrey, o tackle esquerdo Trent Williams e o linebacker Dre Greenlaw participaram integralmente dos treinos na sexta-feira e não têm nenhuma restrição para a partida. Eles estão confirmados e prontos para entrar em campo.

Notícias do time do Arizona Cardinals

Reforço na defesa secundária e grande retorno : Espera-se que o cornerback Garrett Williams faça sua tão aguardada estreia em 2026, retornando apenas nove meses após uma ruptura do tendão de Aquiles. Isso representa um grande impulso para a defesa de Mike LaFleur, especialmente depois que o cornerback titular Will Johnson foi colocado na lista de jogadores lesionados (IR) para o restante da temporada devido a uma lesão no pescoço nesta semana.

Decisões na hora do jogo : O jogador da linha defensiva Roy Lopez (virilha) e o jovem cornerback Max Melton (dedo do pé) estão ambos em dúvida. Lopez perdeu treinos consecutivos esta semana, o que significa que sua disponibilidade pode ser decidida apenas durante o aquecimento de domingo.

Liberação médica : Os Cardinals retiraram vários nomes importantes da lista de lesionados no final da semana, o que significa que Jacoby Brissett, o LG Isaac Seumalo, o OLB Josh Sweat e o center Hjalte Froholdt estão totalmente liberados para jogar.



