Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o Philadelphia Eagles e o Washington Commanders: transmissão online, canais de TV e horário do pontapé inicial

Horário do início da partida entre Philadelphia Eagles e Washington Commanders

13 de set. de 2026 - 16:25 Lincoln Financial Field

O Philadelphia Eagles receberá o Washington Commanders no Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Philadelphia Eagles e Washington Commanders

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a maneira oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Philadelphia Eagles x Washington Commanders

Notícias do Philadelphia Eagles

A maior notícia vinda da Filadélfia é que o recém-contratado edge rusher Jonathan Greenard foi oficialmente descartado para a 1ª semana. Greenard, que chegou por meio de uma grande troca na entressafra vindo de Minnesota, perdeu todo o treinamento de pré-temporada devido a uma distensão no peitoral. Embora tenha retornado aos treinos de forma limitada nesta semana, a comissão técnica optou por jogar pelo seguro.

Fora: Jonathan Greenard (EDGE) (peitoral) – Declarado fora após tentar se recuperar de uma lesão sofrida na pré-temporada.

Duvidoso: Eli Stowers (TE) (tendão da coxa) – O novato escolhido na segunda rodada do draft teve participação limitada durante toda a semana. Ele afirma que pode jogar, mas ainda assim pode ficar de fora, mesmo estando em boas condições físicas, como quarto tight end do time.

Todos em perfeitas condições : O restante do elenco ativo de 53 jogadores dos Eagles participou integralmente dos treinos e não apresenta nenhuma lesão registrada. O astro running back Saquon Barkley está totalmente recuperado e pronto para liderar o ataque ao lado de Jalen Hurts.

Notícias da equipe Washington Commanders

O técnico Dan Quinn deu uma grande atualização, anunciando que todos os jogadores do elenco ativo atual de 53 jogadores receberam liberação médica para jogar. Um grande grupo de titulares importantes teve participação limitada durante a semana, mas evitou ser classificado como lesionado. No entanto, Washington sofre com grandes perdas em sua lista de jogadores na reserva por lesão.

Elenco Ativo Aprovado: Os linebackers Odafe Oweh (panturrilha) e K'Lavon Chaisson (joelho), o defensive tackle Daron Payne (joelho) e o running back Jacory “Bill” Croskey-Merritt (virilha) estão todos oficialmente ativos, apesar de terem tido participação limitada no início da semana. Oweh pode ter um número limitado de jogadas, já que está retornando de um problema na panturrilha que durou um mês.

A crise na linha ofensiva: Embora o elenco ativo esteja em boas condições físicas, os Commanders enfrentam um grande problema na linha de frente. O excelente left tackle Laremy Tunsil está na lista de jogadores lesionados devido a uma lesão no tríceps. Isso obriga o novato Brandon Coleman a assumir a posição de left tackle, deslocando Patrick Paul para a posição de left guard, o que cria uma linha ofensiva bastante desorganizada antes da estreia de Jayden Daniels na temporada.

Suspensão: O edge rusher Dorance Armstrong não jogará, pois cumpre uma suspensão de um jogo imposta pela liga.

Lista de Lesionados (IR): O cornerback titular Trey Amos (tornozelo/fíbula) e o novato defensive tackle Jer’Zhan Newton (peitoral) ficarão fora durante o primeiro mês na IR com a designação de “designated-for-return” (designados para retorno).



