Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o New York Giants e o Tennessee Titans: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre New York Giants e Tennessee Titans

27 de set. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Giants recebe o Tennessee Titans no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre New York Giants e Tennessee Titans

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: New York Giants x Tennessee Titans

Notícias do New York Giants

Os Giants estão abalados após uma derrota devastadora por 28 a 6 na 2ª semana para o Los Angeles Rams, que lhes custou seu quarterback titular pelo restante da temporada.

Reorganização do ataque : o quarterback titular Jaxson Dart está fora da temporada e foi encaminhado para a lista de lesionados para uma cirurgia no joelho. O veterano reserva Jameis Winston assume o comando do ataque para fazer sua primeira partida como titular em 2026.

Linha ofensiva e wide receivers : O tackle esquerdo Andrew Thomas (virilha) confirmou explicitamente que jogará no domingo. O dinâmico wide receiver novato Malik Nabers (ombro) foi totalmente retirado do relatório de lesões e está totalmente liberado.

Preocupações defensivas : O astro do ataque contra o passe, Brian Burns (tornozelo), não treinou durante toda a semana e sua participação só será decidida na hora do jogo (duvidoso). A defesa secundária também está abalada, com o cornerback Deonte Banks (panturrilha) e o safety Tyler Nubin (panturrilha) listados como duvidosos.

Notícias do time Tennessee Titans

O técnico Robert Saleh busca sua primeira vitória com os Titans, que estão com 0-2, antes que o calendário se torne mais difícil, com confrontos contra Baltimore e Houston.

Situação do backfield : O running back Tyjae Spears (tornozelo) está “duvidoso” após ter ficado de fora dos treinos anteriores e participado apenas de um treino limitado na sexta-feira. Seu companheiro de equipe, Tony Pollard (tornozelo), treinou normalmente e jogará ao lado do jovem quarterback Cam Ward.

O reencontro no MetLife : O coordenador ofensivo dos Titans, Brian Daboll, retorna a Nova York para enfrentar seu antigo time. Ele traz consigo vários ex-jogadores dos Giants que agora vestem a camisa dos Titans, incluindo o wide receiver Wan'Dale Robinson, o cornerback Cor'Dale Flott e o tight end Daniel Bellinger.



