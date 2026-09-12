Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o New York Giants e o Dallas Cowboys: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre New York Giants e Dallas Cowboys

13 de set. de 2026 - 20:20 MetLife Stadium

O New York Giants receberá o Dallas Cowboys no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) na Domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 21:20 (BRT).

Como assistir ao jogo entre o New York Giants e o Dallas Cowboys

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante a transmissão. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: New York Giants x Dallas Cowboys

Ambas as equipes entraram nos últimos dias de preparação com o elenco relativamente livre de lesões, mas reviravoltas importantes relacionadas a lesões na sexta-feira mudaram o panorama para os ataques de ambas as equipes.

Notícias da equipe do New York Giants

A notícia mais importante em East Rutherford é a situação do sensacional wide receiver novato Malik Nabers. Embora ele tenha participado integralmente dos treinos durante toda a semana, após um período de retomada mais suave, os Giants o classificaram oficialmente como “duvidoso” em seu relatório final de lesões na sexta-feira.

O técnico John Harbaugh, fazendo sua estreia oficial pelo Big Blue, disse que a participação de Nabers será decidida na hora do jogo, afirmando que “tudo é possível”. Além de Nabers, os Giants estão em excelente forma física.

Malik Nabers (WR) (joelho) : Dúvida. Treinou normalmente, mas sua disponibilidade será determinada logo antes do início da partida.

Andrew Thomas (LT) (joelho) : Apto. Treinou normalmente e protegerá o lado cego do quarterback Jaxson Dart.

Theo Johnson (TE) (ombro) : Apto. Participou integralmente dos treinos durante toda a semana e está pronto para ser titular.

Bryan Hudson (OC) (joelho) : Apto. Pronto para atuar na linha ofensiva interior.

Shelby Harris (DT) (tendão de Aquiles) : Apto. Deve ter bastante participação na rotação da linha defensiva.

Notícias da equipe do Dallas Cowboys

Os Cowboys sofreram um golpe devastador durante o treino de sexta-feira, quando o running back reserva Malik Davis foi retirado do campo em um carrinho devido a uma lesão no quadril. Ele já foi descartado para o jogo de domingo à noite. O diretor de operações Stephen Jones deu a entender que a lesão é “bastante grave”, o que coloca uma pressão enorme sobre o titular Javonte Williams.

Isso se soma ao fato de os Cowboys já terem perdido o guarda esquerdo All-Pro Tyler Smith no início da semana, devido a uma cirurgia no polegar. Smith está na Lista de Lesionados (IR) e ficará fora por 4 a 6 semanas, forçando TJ Bass a assumir a titularidade.

Malik Davis (RB) (quadril) : Fora. Sofreu uma lesão grave durante o treino na sexta-feira e não jogará.

Tyler Smith (OL) (polegar) : Fora / IR. Ficará fora por pelo menos um mês; TJ Bass será o titular em seu lugar.

Ajani Cornelius (OL) (joelho) : Dúvida. Teve participação limitada nos treinos e sua situação ainda é incerta.

Jonathan Bullard (DT) (virilha) : Apto. Treinou normalmente no final da semana e reforçará a defesa interior.

Luke Schoonmaker (TE) (Motivos pessoais) : Apto. Ficou de fora do treino de quinta-feira por motivos pessoais, mas não está lesionado e continua a caminho de jogar nas formações com três tight ends.



