Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o Indianapolis Colts e o Houston Texans: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Indianapolis Colts e Houston Texans

27 de set. de 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

O Indianapolis Colts recebe o Houston Texans no Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana), em um confronto divisional altamente aguardado da AFC Sul na 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Ambas as equipes chegam ao confronto em busca da primeira vitória da temporada, após um início de 0-2.

Como assistir ao jogo entre o Indianapolis Colts e o Houston Texans

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões simultâneas na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Indianapolis Colts x Houston Texans

Ambas as equipes estão lutando desesperadamente para evitar um início desastroso de 0-3 na temporada. Para agravar ainda mais a situação, os ataques de ambas as equipes estarão bastante enfraquecidos, já que seus respectivos WR1s foram descartados devido a lesões.

Notícias do time do Indianapolis Colts

O maior golpe para os Colts é a perda do wide receiver Alec Pierce, que agravou uma lesão persistente no calcanhar durante a derrota na prorrogação para os Chiefs na 2ª semana. Ele foi colocado na lista de lesionados (IR) e deve ficar fora por 4 a 6 semanas. Para amenizar o golpe, o Indy contratou recentemente o veterano wide receiver Darius Slayton.

Alec Pierce (WR) (calcanhar) : FORA. Colocado na lista de lesionados (IR). Espera-se que o jogo aéreo se concentre fortemente em Keenan Allen e Josh Downs.

Charvarius Ward Sr. (CB) (virilha) : Duvidoso. Ele perdeu o treino de quarta-feira, mas voltou a participar de forma limitada na quinta-feira.

Ashton Dulin (WR/KR) (tornozelo) : Duvidoso / Provavelmente fora. Dulin perdeu treinos consecutivos e tudo indica que ficará de fora do segundo jogo seguido.

Participantes ativos : O running back Jonathan Taylor e o wide receiver Keenan Allen voltaram a treinar normalmente na quinta-feira, após terem tirado um dia de descanso de rotina para veteranos na quarta-feira. O cornerback Sauce Gardner (costela), o WR Laquon Treadwell (ombro) e o guard Matt Goncalves (pé) treinaram normalmente e estão liberados para jogar. O defensive tackle Grover Stewart não participou da sessão de quinta-feira, mas tratou-se estritamente de um dia de descanso para veteranos.

Notícias da equipe do Houston Texans

Os Texans estão lidando com uma importante ausência no ataque. O wide receiver Nico Collins sofreu uma distensão de grau um no tendão da coxa antes da 2ª semana e não treinou esta semana. É altamente improvável que ele jogue, o que forçará o quarterback C.J. Stroud a contar mais com o tight end Dalton Schultz.

Nico Collins (WR) (tendão isquiotibial) : Dúvida / Provavelmente fora. Não participou (DNP) dos treinos durante toda a semana.

Jadeveon Clowney (DE) (joelho) : Duvidoso. O veterano edge rusher ficou fora dos treinos por duas sessões consecutivas e parece que vai perder a 3ª semana.

Ed Ingram (OG) (virilha) : Duvidoso. Ingram ficou de fora de treinos consecutivos, reduzindo a profundidade da linha ofensiva de Houston.

Jake Hummel (LB) (virilha) : Duvidoso. Não participou dos treinos na quarta e na quinta-feira.

M.J. Stewart (S) (joelho) : Indeciso. Regrediu de uma participação limitada na quarta-feira para não participar do treino na quinta-feira.

Notícias positivas : O tackle ofensivo Trent Brown (joelho/punho) deu um grande impulso ao passar a participar de forma limitada na quinta-feira, indicando que está a caminho de jogar. O safety Reed Blankenship (polegar) tem participado de todos os treinos e vai jogar. O astro do ataque contra o passe Will Anderson Jr. ficou de fora no início da semana apenas para descansar e está pronto para jogar.



