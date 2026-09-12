Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o Indianapolis Colts e o Baltimore Ravens: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre o Indianapolis Colts e o Baltimore Ravens

13 de set. de 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

O Indianapolis Colts receberá o Baltimore Ravens no Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana) no domingo, 13 de setembro de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT).

Esta tão esperada estreia da 1ª semana da temporada regular da NFL marca o início de uma nova era para ambas as equipes, que buscam se recuperar dos resultados idênticos de 8-9 na temporada passada.

Como assistir ao jogo entre Indianapolis Colts e Baltimore Ravens

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Indianapolis Colts x Baltimore Ravens

Ambas as equipes chegam à temporada regular com um quadro de lesões notavelmente limpo, embora ambas tenham alguns jogadores importantes se recuperando de lesões de longa duração ou lidando com pequenas contusões.

Notícias da equipe do Indianapolis Colts

Os Colts ostentam um recorde de 100% de presença em seu elenco final para os treinos da semana de jogo. A principal notícia é o retorno oficial do quarterback Daniel Jones, que está totalmente recuperado e garantido como QB1 após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles no final de 2025, que encerrou sua temporada.

No entanto, quatro jogadores tiveram participação limitada nos primeiros treinos:

Alec Pierce (WR) – Pierce está se recuperando de uma cirurgia no calcanhar realizada antes do training camp. O técnico Shane Steichen afirmou que ele está a caminho de jogar, mas pode ter sua participação limitada.

A.J. Haulcy (S) – O novato, escolhido na terceira rodada do draft, está escalado como safety forte titular, mas está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Caso ele não possa jogar, Hunter Wohler assumirá a posição.

Drew Ogletree (TE) – Participou de forma limitada devido a uma lesão no pescoço.

Sedrick Van Pran-Granger (C) – Limitado devido a uma doença. Ele está escalado para ser o reserva de Tanor Bortolini.

Notícias do time Baltimore Ravens

Os Ravens estão entrando em uma nova era sob o comando do técnico novato Jesse Minter, após a saída do técnico de longa data John Harbaugh.

Na defesa, eles contrataram o pass rusher Trey Hendrickson, enquanto o ataque continua liderado por Lamar Jackson e Derrick Henry.

Todos os jogadores do elenco de 53 jogadores dos Ravens treinaram, mas quatro estrelas de destaque tiveram participação restrita:

Zay Flowers (WR) – Flowers está lidando com uma pequena distensão no tendão da coxa sofrida no final de agosto. Ele disse aos repórteres que se sente ótimo e espera estar totalmente em ação até domingo.

Nnamdi Madubuike (DT) – O destaque na posição de defensive tackle está com participação limitada devido a uma lesão no pescoço, enquanto se recupera de uma contusão sofrida na temporada de 2025 que o tirou do resto da temporada.

Devontez Walker (WR) – Restrito devido a uma lesão na virilha. Caso ele fique de fora, o novato Ja’Kobi Lane assumirá a posição de WR3.

Teddye Buchanan (ILB) – Está com a participação limitada devido a uma lesão no joelho.



