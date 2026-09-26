Horário do início da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens

27 de set. de 2026 - 16:25 Maracana Stadium

O Baltimore Ravens e o Dallas Cowboys se enfrentam no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro, Brasil), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. Este é o terceiro jogo da temporada regular da NFL a ser disputado no Brasil, mas o primeiro a ser realizado no Rio de Janeiro. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. Também está disponível o acesso ao NFL Redzone e à NFL Network. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Ambas as equipes entram no centro das atenções internacionais com um histórico de 1 vitória e 1 derrota, mas fazem isso enquanto lidam com lesões cruciais tanto no ataque quanto na defesa.

Um dos principais temas antes do pontapé inicial é a superfície irregular e acidentada do Estádio do Maracanã. As comissões técnicas de ambas as equipes reconheceram as preocupações com as condições do campo, o que pode afetar gravemente jogadores dinâmicos e com movimentos bruscos, como Jackson, Henry e Lamb.

Notícias da equipe do Dallas Cowboys

A defesa dos Cowboys sofre um grande golpe antes deste confronto, com a exclusão oficial de quatro jogadores-chave da defesa que nem sequer embarcaram no voo de 10 horas para o Brasil:

DeMarvion Overshown (LB) (tendão da coxa) – Fora

Malik Hooker (S) (cirurgia no antebraço) – Fora

P.J. Locke (S) (fascite plantar) – Fora

Cobie Durant (CB) (tendão da coxa) – Fora

Quem entra em campo: Espera-se que o linebacker novato Jaishawn Barham comande as jogadas defensivas usando o capacete com o ponto verde. Na secundária enfraquecida, o jovem safety Markquese Bell e o destaque novato Caleb Downs serão forçados a assumir papéis de grande responsabilidade para conter o ataque dos Ravens.

O ponto positivo: O pass-rusher James Houston participou integralmente dos treinos e deve jogar, buscando ajudar uma linha defensiva brilhante, mas sob pressão, que conta com Quinnen Williams e Kenny Clark.

Perspectivas do ataque: Dak Prescott vem de uma atuação que bateu o recorde da franquia, na qual se tornou o maior lançador de touchdowns da história do time. Ele contará fortemente com CeeDee Lamb e George Pickens para atacar a vulnerável defesa secundária dos Ravens.

Notícias do time Baltimore Ravens

As principais notícias dos Ravens envolvem um quadro misto no que diz respeito a lesões, especificamente na linha ofensiva e no grupo de wide receivers:

Ronnie Stanley (LT) (dedo do pé) – Confirmado como fora. Stanley agravou novamente uma lesão crônica no dedo do pé na semana passada e não treinou. Sua ausência deixa um enorme vazio no lado cego de Lamar Jackson.

Zay Flowers (WR) (tendão da coxa) – Dúvida. Flowers perdeu os treinos no início da semana, mas voltou com participação limitada na sexta-feira. O coordenador defensivo que assumiu o cargo de técnico principal, Jesse Minter, indicou que Flowers tem uma “oportunidade real” de jogar.

Nnamdi Madubuike (DT) (pescoço) – Pronto para jogar. Madubuike participou integralmente dos treinos durante toda a semana e não tem nenhuma indicação de lesão, o que significa que ele será o pilar da defesa interior.

Perspectivas para o ataque: Com Stanley fora, os Ravens provavelmente buscarão se apoiar fortemente em seu jogo terrestre. Espere uma grande participação de Derrick Henry e do MVP Lamar Jackson, que representa uma dupla ameaça, explorando a defesa de Dallas, que tem enfrentado dificuldades para conter o jogo terrestre neste início de temporada.



