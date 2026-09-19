Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre o Arizona Cardinals e o Seattle Seahawks: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Arizona Cardinals e Seattle Seahawks

20 de set. de 2026 - 16:25 State Farm Stadium

O Arizona Cardinals recebe o Seattle Seahawks no State Farm Stadium (Glendale, Arizona) em um confronto da divisão NFC Oeste, durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Arizona Cardinals e Seattle Seahawks

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular do DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Arizona Cardinals x Seattle Seahawks

Notícias do time do Seattle Seahawks

Mudança no quarterback : O quarterback titular Sam Darnold foi oficialmente descartado devido a uma lesão nos tecidos moles da região glútea sofrida na 1ª semana. Drew Lock será o titular. Lock teve um bom desempenho como reserva na 1ª semana, completando 16 de 22 passes para 187 jardas e um touchdown.

Preocupações com a linha ofensiva : O guarda direito titular Anthony Bradford é altamente duvidoso após perder o treino de sexta-feira devido a problemas combinados no joelho e no quadril. O técnico Mike Macdonald anunciou que o novato Christian Haynes assumirá a posição de guarda direito titular caso Bradford não consiga ser liberado pelos protocolos médicos.

Corpo de recebedores em plena forma : Os Seahawks terão seu corpo de recebedores completo e intacto. O veterano All-Pro Cooper Kupp (costas) voltou a participar integralmente dos treinos, e o novato Tory Horton (tendão da coxa) teve sua designação de lesão retirada e está totalmente liberado para fazer sua estreia em 2026.

Teste à profundidade da defesa secundária : O safety titular Ty Okada continua fora devido a uma lesão persistente no tendão da coxa. Enquanto isso, o nickelback de impacto Nick Emmanwori está listado como “duvidoso”, enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no tornozelo e de um problema recente no quadril. Espera-se que o linebacker Tyrice Knight e o safety Rodney Thomas II tenham maior participação nas jogadas caso Emmanwori fique de fora.

Notícias do time do Arizona Cardinals

Vazio na defesa secundária : Os Cardinals passarão pelo menos mais uma semana sem o cornerback titular Garrett Williams, que continua fora de ação enquanto se recupera de uma grave lesão no tendão de Aquiles. O recém-contratado Denzel Burke assumirá sua posição nas formações “nickel” e “dime”.

Disputas na linha defensiva e no interior : Na defesa, os nose tackles Roy Lopez (virilha) e Andrew Billings (joelho) estão ambos com status de dúvida. Lopez fez um retorno crucial aos treinos na sexta-feira, embora de forma limitada. O cornerback Max Melton (tornozelo) e o safety Dadrion “Rabbit” Taylor-Demerson (costelas) também estão com status de dúvida após sofrerem contusões na 1ª semana.

Mudanças nas linhas de batalha : Na linha ofensiva, o excelente guarda esquerdo Isaac Seumalo é altamente duvidoso devido a uma lesão no ombro sofrida nos últimos lances da 1ª semana. O guarda direito Isaiah Adams (joelho) participou de seus primeiros treinos limitados em um mês e está duvidoso. Se ambos ficarem de fora, espera-se que Jon Gaines II assuma uma grande responsabilidade no interior da linha.



