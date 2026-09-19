Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre New York Jets e Green Bay Packers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre New York Jets e Green Bay Packers

20 de set. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Jets recebe o Green Bay Packers no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre New York Jets e Green Bay Packers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites de domingo agitadas, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: New York Jets x Green Bay Packers

Notícias do New York Jets

Os Jets descartaram oficialmente quatro jogadores importantes antes da partida deste domingo

Minkah Fitzpatrick (S) – Fora devido a uma lesão na virilha sofrida na estreia da temporada. O ex-titular Andre Cisco deve assumir sua função na defesa secundária.

Omar Cooper Jr. (WR) – Fora devido a uma lesão no tornozelo.

Joseph Ossai (EDGE) – Fora devido a uma lesão no pé.

Kene Nwangwu (RB) – Fora devido a uma lesão nas costas.

Uma notícia positiva para os Jets é que o cornerback novato D'Angelo Ponds está totalmente recuperado após perder a 1ª semana devido a um problema na panturrilha e deve fazer sua estreia na NFL. O pass rusher Will McDonald IV (tornozelo) também deve jogar, após ter participado de forma limitada do treino de quinta-feira.

Notícias da equipe do Green Bay Packers

O Green Bay Packers enfrenta problemas significativos de profundidade em sua linha defensiva. O acompanhamento dos treinos no meio da semana destacou várias áreas de preocupação:

Javon Hargrave (DT) – Não treinou na quinta-feira devido a uma lesão no joelho e à entrada no protocolo de concussão.

Warren Brinson (DT) – Ficou totalmente afastado do treino devido a uma lesão na panturrilha.

Lukas Van Ness (EDGE) – Continua a avançar no protocolo de concussão, mas conseguiu participar de duas sessões consecutivas de treino com participação limitada, o que o coloca em condições de jogar caso receba liberação.

Aaron Banks (G) – Continuou participando de forma limitada devido a uma lesão no joelho, após ficar de fora na 1ª semana.

Devonte Wyatt (DT) e Ty'Ron Hopper (LB) – Ambos continuaram com participação limitada nos treinos devido a problemas no tornozelo e no tendão de Aquiles, respectivamente.



