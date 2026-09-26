Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre New Orleans Saints e Las Vegas Raiders: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre New Orleans Saints e Las Vegas Raiders

27 de set. de 2026 - 16:25 Caesars Superdome

O New Orleans Saints recebe o Las Vegas Raiders no Caesars Superdome (Nova Orleans, Louisiana), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17h25 (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre New Orleans Saints e Las Vegas Raiders

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: New Orleans Saints x Las Vegas Raiders

Notícias do time do New Orleans Saints

O maior desafio para os Saints na 3ª semana é uma grande reorganização em sua linha ofensiva. O novato Kelvin Banks Jr., titular na posição de left tackle, sofreu uma grave entorse no tornozelo na semana passada e foi colocado na lista de jogadores lesionados (IR), deixando o tackle Asim Richards, em seu quarto ano, encarregado de proteger o lado cego do quarterback Tyler Shough contra Maxx Crosby

Barion Brown (WR/RS) (tendão da coxa) – FORA : O wide receiver novato e especialista em retornos não treinou durante toda a semana. O técnico Kellen Moore observou que as funções de retorno de chutes serão divididas “entre vários jogadores”.

Christen Miller (DL) (dedo do pé) – FORA : Ficará de fora do jogo de domingo após não ter participado dos treinos durante toda a semana.

Martin Emerson Jr. (CB) (ombro) – DUVIDOSO : Passou a ter participação limitada no treino de sexta-feira, mas sua condição só será definida na hora do jogo.

Travis Etienne Jr. (RB) (tendão da coxa) – DEVE JOGAR : Apesar de ter tido participação limitada no início da semana, ele completou um treino inteiro na sexta-feira e não apresenta nenhuma indicação de lesão. Ele dividirá o backfield com Alvin Kamara.

Notícias da equipe do Las Vegas Raiders

Os Raiders, liderados pelo técnico estreante Klint Kubiak, buscam seu primeiro início de temporada com 3 vitórias e nenhuma derrota desde 2021. Eles têm algumas decisões críticas a tomar na hora do jogo, especialmente em relação ao seu estreante estrela na posição de tight end.

Treydan Stukes (S) (Concussão) – FORA : Está fora da partida após ficar fora dos treinos durante toda a semana. Espera-se que Rob Leonard conte com Anthony Johnson para preencher a lacuna na posição de safety livre.

Brock Bowers (TE) (joelho) – DUVIDOSO : O destaque entre os novatos na posição de tight end teve participação limitada na quarta e na quinta-feira, mas não participou (DNP) do treino de sexta-feira, o que lança uma sombra sobre sua tão esperada estreia em 2026.

Kwity Paye (DE) (Doença) – DUVIDOSO : Adicionado ao boletim no final da semana, ele teve participação limitada na sexta-feira.

Aidan O'Connell (QB) (Motivos pessoais) – DUVIDOSO : Ficou fora dos treinos durante toda a semana devido a motivos pessoais não relacionados a lesões.



