Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers

20 de set. de 2026 - 13:00 Gillette Stadium

O New England Patriots recebe o Pittsburgh Steelers no Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular do DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, jogos importantes dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe o Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez seja necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: New England Patriots x Pittsburgh Steelers

Ambas as equipes estão lidando com lesões significativas em titulares importantes da defesa e em recebedores.

Notícias do New England Patriots

Ausências importantes : O wide receiver estrela A.J. Brown foi colocado na lista de lesionados após uma lesão na 1ª semana e deve ficar fora por pelo menos quatro semanas.

Não participou (DNP) : O cornerback titular Carlton Davis III perdeu treinos consecutivos devido a um problema no pescoço. O tackle ofensivo novato Dametrious Crownover também ficou de fora devido a uma lesão no joelho.

Participação limitada (LP) : O linebacker Dre’Mont Jones (pé) e o jogador da linha ofensiva interior Ben Brown (joelho) continuam com participação limitada.

Notícia positiva : Ótima notícia para o ataque de Drake Maye: o running back TreVeyon Henderson (tornozelo) participou integralmente dos treinos e confirmou que está “pronto para jogar” em sua estreia na temporada. O linebacker Robert Spillane (joelho) também participou integralmente das sessões de treino.

Notícias da equipe do Pittsburgh Steelers

Não participou (DNP): O wide receiver recém-contratado Michael Pittman Jr. ficou de fora do treino devido a uma lesão no pé, após ter participado de forma limitada no início da semana. O tight end Darnell Washington não participou do treino por motivos pessoais. O veterano defensive tackle Cameron Heyward ficou de fora do treino de quinta-feira para um dia de descanso de rotina.

Participação limitada (LP): O zagueiro estrela Joey Porter Jr. continua lidando com uma lesão nas costas e seguindo uma rotina de condicionamento físico. No entanto, o técnico Mike McCarthy indicou que espera que Porter continue progredindo. O tackle esquerdo titular Troy Fautanu passou para a categoria de participação limitada depois de ficar de fora no início da semana devido a um problema no tornozelo.



