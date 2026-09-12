Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers

13 de set. de 2026 - 16:25 US Bank Stadium

O Minnesota Vikings receberá o Green Bay Packers no U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular do DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o “ManningCast” com Peyton e Eli Manning, bem como o “TNF Prime Vision”, que sobrepõe as estatísticas “Next Gen Stats” diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Minnesota Vikings x Green Bay Packers

O Minnesota Vikings chega à sua estreia em casa na 1ª semana contra o Green Bay Packers com um elenco totalmente livre de lesões, enquanto o Packers enfrenta várias lesões graves na linha ofensiva e entre seus principais jogadores.

Notícias do time do Minnesota Vikings

A grande notícia em Minnesota é o elenco totalmente saudável. Nenhum jogador do elenco ativo de 53 jogadores está lesionado para o jogo deste domingo.

A estreia de Kyler Murray: Após 343 dias longe de uma partida oficial, o quarterback Kyler Murray faz sua tão esperada estreia na temporada regular pelo Vikings. Ele está cercado por um elenco de apoio de elite e totalmente saudável, que conta com Justin Jefferson, Jordan Addison e Aaron Jones Sr.

Progresso dos novatos: Os novatos Jakobe Thomas (safety), Jacob Thomas (safety) e Caleb Tiernan (tackle) se recuperaram de pequenas lesões da pré-temporada e participaram de treinos completos até sexta-feira.

O retorno do “Hitman”: O safety Harrison Smith, seis vezes selecionado para o Pro Bowl, renovou oficialmente seu contrato na semana passada e está garantido como titular, dando à defesa de Brian Flores seu principal comunicador em campo.

Notícias do time Green Bay Packers

Em nítido contraste, o time de Matt LaFleur, o Packers, enfrenta sérios desafios de profundidade e lesões, especialmente na linha ofensiva e no ataque ao quarterback.

Ausências de destaque: Os Packers ficarão oficialmente sem o superastro Micah Parsons (joelho), especialista em pressão sobre o quarterback, e o running back estrela Josh Jacobs, ambos indisponíveis para a estreia da temporada.

Crise na linha ofensiva: O guarda esquerdo titular Aaron Banks (joelho) e o tackle direito titular Zach Bako-Bewele (joelho) estão oficialmente listados como “duvidosos” após terem participado de forma limitada dos treinos durante toda a semana. Se não puderem jogar ou tiverem participação limitada, proteger Jordan Love contra a defesa dos Vikings, que costuma fazer blitzes intensos, será uma tarefa gigantesca. O tackle esquerdo Jordan Morgan (joelho) treinou normalmente na sexta-feira e não tem nenhuma indicação de status.

Golpe na linha defensiva: O tackle defensivo Warren Brinson (panturrilha) foi oficialmente declarado “Ruled Out” (descartado) para a partida de domingo, após não ter treinado durante toda a semana.

Liberação para jogar: Em notícias positivas para o Green Bay, o tackle defensivo Javon Hargrave (joelho), o edge Barryn Sorrell (pé) e o tackle defensivo Devonte Wyatt (tornozelo) tiveram suas designações de lesão retiradas e vão jogar.



