Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Miami Dolphins e Kansas City Chiefs: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Miami Dolphins e Kansas City Chiefs

27 de set. de 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

O Miami Dolphins recebe o Kansas City Chiefs no Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Flórida), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Miami Dolphins e Kansas City Chiefs

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe o Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Miami Dolphins x Kansas City Chiefs

Notícias da equipe do Miami Dolphins

Os Dolphins, com um histórico de 0-2, estão lidando com uma lista extensa de lesionados, que inclui 10 jogadores, enfrentando, principalmente, uma instabilidade significativa em seu corpo de wide receivers.

A crise dos wide receivers : o novato Caleb Douglas perdeu totalmente o treino na quarta-feira depois de deixar a partida da 2ª semana usando uma bota ortopédica devido a uma lesão no tornozelo. Seu colega novato Chris Bell, que ainda está se recuperando de uma ruptura anterior do ligamento cruzado anterior (LCA), teve participação limitada devido a um problema no joelho. Ryan Miller também teve participação limitada devido a tensão no quadril e nas costas, o que coloca muita pressão sobre Malik Washington para assumir a responsabilidade.

Impulso defensivo : O maior ponto positivo para Miami é o retorno do edge rusher Chop Robinson. Depois de sofrer uma concussão no treino na semana passada, ele foi liberado para participar integralmente dos treinos na quarta-feira, sem a camisa de não contato, proporcionando um impulso muito necessário para a defesa dos Dolphins, que, de forma inédita, registrou zero sacks em duas partidas.

Outros destaques do relatório de treino : O running back Jaylen Wright teve participação limitada devido a uma lesão no pé e a uma lesão na coluna cervical. O cornerback JuJu Brents (joelho) e o long snapper Tucker Addington (ombro, usando camiseta vermelha de “sem contato”) também tiveram participação limitada. O cornerback Chris Johnson (ombro) e o tight end Seydou Traore (polegar) participaram integralmente dos treinos.

Notícias da equipe do Kansas City Chiefs

Os Chiefs, com duas vitórias e nenhuma derrota, continuam em uma posição sólida, mas o time de Andy Reid está lidando com vários contratempos que vêm desde a pré-temporada, além de pequenos ajustes feitos após a vitória na segunda semana sobre os Colts.

Situação de Patrick Mahomes : Os torcedores notaram que Patrick Mahomes constava no boletim de lesões de quarta-feira com uma indicação no joelho. No entanto, não há motivo para pânico; ele participou integralmente do treino e está totalmente a caminho de ser titular.

A situação do tackle esquerdo : Espera-se que o novato Kahlil Benson, contratado como agente livre, continue protegendo o lado cego de Mahomes. O titular Josh Simmons está fora de ação desde meados de agosto devido a uma lesão persistente nas costas e ficou de fora do treino de quarta-feira mais uma vez.

Avaliação da secundária e da linha defensiva : O safety Chamarri Conner (joelho), o defensive tackle Chris Jones (panturrilha) e o cornerback L'Jarius Sneed (joelho) tiveram participação limitada na quarta-feira. Conner está sendo reintegrado gradualmente às atividades de futebol americano após ter perdido as primeiras partidas da temporada. O defensive end Felix Anudike-Uzomah também apareceu com participação limitada devido a uma lesão no quadríceps.

Jogadores totalmente recuperados : O cornerback Mansoor Delane (ombro), o wide receiver Rashee Rice (joelho), o safety Jaden Hicks (bíceps) e o linebacker Jeff Bassa (ombro) participaram integralmente e estão liberados para jogar.



