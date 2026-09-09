Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers

10 de set. de 2026 - 20:35 Melbourne Cricket Ground

O histórico jogo da 1ª semana entre o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams terá início na Quinta-feira, 10 de Setembro de 2026, às 21:35 (BRT). A partida será disputada no Melbourne Cricket Ground (MCG) e marca um importante marco histórico, sendo o primeiro jogo da temporada regular da NFL disputado na Austrália.

Como assistir ao jogo entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN e na Netflix.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL: Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único antecipado Plano de parcelamento mensal (12 meses) Season Pro Regular R$479.90 R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90 R$129.60 / mês

Quem adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita a 2 transmissões simultâneas na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes Los Angeles Rams x San Francisco 49ers

Notícias do time do Los Angeles Rams:

Os Rams chegam à 1ª semana com um grande ímpeto após uma pré-temporada agressiva e repleta de estrelas.

Gigantes da defesa prontos: os astros Myles Garrett e Aaron Donald, que recentemente voltou da aposentadoria, vêm treinando juntos para formar uma temível linha defensiva de quatro jogadores. Apesar de ter lidado com uma leve inflamação durante o treinamento, relatos confirmam que Garrett está quase 100% e não terá limitações.

Dupla de estrelas liberada para jogar: O técnico Sean McVay confirmou que o wide receiver Puka Nacua e o jogador da linha ofensiva Alaric Jackson devem entrar em campo.

Núcleo ofensivo intacto: O veterano quarterback Matthew Stafford lidera um ataque repleto de talentos, com Nacua, Kyren Williams e Blake Corum.

Notícias do time do San Francisco 49ers:

Embora os 49ers tenham um elenco com forte participação, eles estão compensando lesões importantes na linha defensiva com o retorno de veteranos de elite.

Nick Bosa retorna: O coordenador defensivo Raheem Morris confirmou que o craque da defesa Nick Bosa jogará com certeza. Bosa perdeu a maior parte da última temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e vem lidando com uma tendinite patelar, o que significa que provavelmente terá um número de jogadas rigidamente controlado.

George Kittle está se recuperando bem: O tight end George Kittle, que se recupera de uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida em janeiro, embarcou no voo para a Austrália, treinou sem nenhuma limitação e está a caminho de jogar.

Linha defensiva dizimada: Embora Bosa esteja de volta, os 49ers estão com o elenco bastante reduzido na posição de defensive end. Sam Okuayinonu acaba de ser colocado na lista de jogadores lesionados (cirurgia no pé), e Mykel Williams permanece na lista PUP (ligamento cruzado anterior). Para ajudar a preencher a lacuna, a equipe contratou o veterano Khalid Kareem para o elenco ativo.

Manutenção de veteranos: O running back Christian McCaffrey perdeu a primeira sessão de treino da equipe, mas voltou em pleno para o segundo dia como parte de um plano de manutenção de rotina para veteranos.

Capitães nomeados: A equipe anunciou oficialmente seus oito capitães eleitos pelos jogadores para 2026, que incluem Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle, Nick Bosa, Trent Williams, Fred Warner, Deommodore Lenoir e Kyle Juszczyk.







