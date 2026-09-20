Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Los Angeles Rams e New York Giants: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Los Angeles Rams e New York Giants

21 de set. de 2026 - 20:15 SoFi Stadium

O Los Angeles Rams recebe o New York Giants no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 21:15 (BRT) na Segunda-feira, 21 de setembro.

O Rams busca se recuperar da derrota na 1ª semana, enquanto o Giants, comandado por John Harbaugh, pretende dar continuidade à vitória na estreia contra o Dallas.

Como assistir ao jogo entre Los Angeles Rams e New York Giants

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN e no Sky Sports NFL (e Main Event).

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Los Angeles Rams x New York Giants

Enquanto o Giants, de John Harbaugh, está em alta após uma vitória impressionante por 28 a 20 sobre o Cowboys na 1ª semana, o Rams, de Sean McVay, busca se recuperar no SoFi Stadium após uma derrota sem brilho por 27 a 7 para o 49ers na estreia da temporada, em Melbourne.

Notícias do time do Los Angeles Rams

Puka Nacua (WR) : Dúvida. Nacua não treinou na sexta-feira nem no sábado. O técnico Sean McVay esclareceu que ele está com dores na virilha que se agravaram após o treino de quinta-feira, o que faz com que sua participação seja decidida apenas na hora do jogo.

Aaron Donald (DT) : Deve jogar. Em uma notícia importante para a linha defensiva dos Rams, o lendário defensive tackle deve fazer seu retorno oficial aos gramados na noite de segunda-feira, após intensificar seu condicionamento físico e ficar de fora da 1ª rodada.

Kamren Kinchens (S) : Fora. O safety foi oficialmente descartado da partida devido a uma lesão no tendão isquiotibial, após ter ficado fora dos treinos durante toda a semana.

Jordan Whittington (WR) : Duvidoso. Uma lesão no quadríceps o impediu de treinar no fim de semana, deixando os Rams com um elenco perigosamente reduzido de wide receivers caso Nacua fique de fora.

Nomes-chave do ataque : O quarterback Matthew Stafford busca encontrar uma sintonia com o wide receiver estrela Davante Adams, que tem um confronto incrivelmente favorável, dada a crise dos cornerbacks dos Giants.

Notícias da equipe do New York Giants

Paulson Adebo (CB) : Fora (IR). Adebo foi colocado na lista de lesionados de curto prazo na sexta-feira devido a uma lesão no joelho e ficará fora por pelo menos as próximas quatro semanas.

Deonte Banks (CB) : Dúvida. Para agravar os problemas da defesa secundária, Banks perdeu os treinos de sexta-feira e sábado devido a uma lesão na panturrilha. Caso ele não possa jogar, espera-se que o novato Colton Hood entre na rotação de cornerbacks, que está bastante enfraquecida.

Micah McFadden (ILB) : Dúvida. O linebacker interno continua com participação limitada nos treinos devido a uma lesão no pescoço.

Greg Newsome II (CB) : Apto. Há algum alívio para a defesa secundária, já que Newsome voltou a treinar normalmente no sábado, apesar de um problema nas costelas, e não tem nenhuma restrição para o jogo.

Situação da linha ofensiva : O tackle Andrew Thomas (tornozelo) e o guarda Francis Mauigoa (ombro) tiveram participação limitada no início da semana, mas estão totalmente liberados para jogar. Eles terão a tarefa de proteger o quarterback novato Jaxson Dart contra o retorno de Aaron Donald.



