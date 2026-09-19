Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders

20 de set. de 2026 - 16:05 SoFi Stadium

O Los Angeles Chargers recebe o Las Vegas Raiders em um confronto da divisão AFC Oeste no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:05 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders

Notícias do time Los Angeles Chargers

Os Chargers buscam se recuperar da derrota na 1ª semana para o Arizona Cardinals, mas estão lidando com várias lesões importantes na linha ofensiva e na defesa secundária.

Ladd McConkey (WR) – Dúvida : O wide receiver estrela sofreu uma forte pancada no meio do campo na 1ª semana, lesionando as costelas. Depois de ficar de fora dos treinos na quarta e na quinta-feira, ele voltou com participação limitada na sexta-feira. Sua disponibilidade será decidida apenas na hora do jogo.

Deane Leonard (DB) – Dúvida : Considerado um grande reforço em potencial para uma unidade de jogadas especiais em dificuldades, Leonard esteve limitado durante toda a semana devido a uma lesão no abdômen, mas tem chances de fazer sua estreia na temporada.

Trey Pipkins III (T) – FORA : Pipkins não treinou durante toda a semana devido a uma lesão no joelho e foi descartado. Espera-se que Kayode Awosika preencha a lacuna na linha ofensiva titular.

Elijah Molden (DB) – FORA : O safety não participou dos treinos durante toda a semana devido a uma lesão no tendão da coxa e está oficialmente fora. O veterano Tony Jefferson deve ser o titular na posição de safety livre em sua ausência.

Liberação para jogar : O astro do ataque Khalil Mack, Akheem Mesidor (panturrilha), Derius Davis (panturrilha), Teair Tart (tornozelo) e Dalvin Tomlinson (tendão isquiotibial) foram todos retirados do relatório final e estão liberados para jogar.

Notícias da equipe do Las Vegas Raiders

Depois de uma vitória cheia de energia na 1ª semana sobre o Miami Dolphins, a equipe de Klint Kubiak tenta chegar a 2 a 0, mas enfrenta incertezas em relação ao seu principal recebedor.

Brock Bowers (TE) – Duvidoso : Bowers vem lutando contra uma lesão no joelho e faltou aos treinos na quarta e na quinta-feira, participando apenas de uma sessão muito limitada na sexta-feira. O fato de estar listado como duvidoso indica fortemente que é improvável que ele jogue. Michael Mayer assumirá a função de tight end titular caso Bowers fique de fora.

Darien Porter (CB) – FORA : Porter não treinou durante toda a semana devido a uma lesão no pé e foi oficialmente descartado. O coordenador defensivo Rob Leonard contará com os novatos Hezekiah Masses ou Jermod McCoy para assumir a titularidade na defesa secundária.

Aidan O’Connell (QB) – Duvidoso : O’Connell perdeu os treinos no final da semana por motivos pessoais e não viajou com a equipe para Los Angeles, o que significa que é altamente improvável que ele seja escalado como terceiro quarterback de emergência.

Apto para jogar : O explosivo running back novato Ashton Jeanty, que dominou completamente as jogadas na 1ª semana, foi listado no início da semana com um problema no tornozelo, mas treinou normalmente e não apresenta nenhuma indicação de lesão. Ele também foi nomeado capitão da equipe para a 2ª semana.



