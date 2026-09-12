Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals

13 de set. de 2026 - 16:25 SoFi Stadium

O Los Angeles Chargers receberá o Arizona Cardinals no SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Los Angeles Chargers e Arizona Cardinals

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : Os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast, com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Los Angeles Chargers x Arizona Cardinals

Esta partida marca uma grande mudança tática para ambas as equipes, com a estreia do time renovado do Los Angeles Chargers, comandado por Jim Harbaugh e sob o comando do coordenador ofensivo Mike McDaniel, enfrentando o Arizona Cardinals sob o comando do novo técnico Mike LaFleur.

Notícias sobre o time do Los Angeles Chargers

Os Chargers chegam à 1ª semana com o elenco praticamente sem lesões e muito otimismo, após uma forte reformulação durante a entressafra.

A grande notícia: o quarterback do Pro Bowl, Justin Herbert, está totalmente recuperado e pronto para liderar um ataque renovado. O astro Rashawn Slater, tackle esquerdo, também recebeu liberação médica e entrará em campo, oferecendo proteção crucial contra a pressão defensiva dos Cardinals.

Mudança no ataque: O coordenador ofensivo Mike McDaniel está apresentando um grupo de recebedores de profundidade, com destaque para Ladd McConkey e Quentin Johnston. No entanto, McDaniel alertou explicitamente os treinadores de fantasy para terem paciência em relação a um elenco de tight ends muito concorrido e com grande rodízio.

Atualizações do boletim de lesões:

Deane Leonard (CB) : Não treinou (DNP) por dias consecutivos devido a uma lesão abdominal e sua participação é altamente improvável.

Keaton Mitchell (RB) : Participou de forma limitada do treino devido a um problema no tendão da coxa, embora tenha retornado recentemente aos treinos.

Tuli Tuipulotu (LB) e Brenen Thompson (WR) : Ambos permaneceram com participação limitada na quinta-feira devido a lesões no quadril.

Khalil Mack (LB) e R.J. Mickens (S) : Mack voltou a treinar normalmente após um dia de descanso padrão para veteranos, enquanto Mickens passou a participar integralmente dos treinos após lidar com um problema no tornozelo.

Notícias da equipe do Arizona Cardinals

Os Cardinals estão entrando em uma nova era sob o comando de Mike LaFleur, buscando se apoiar fortemente em um jogo de corrida eficaz e físico para desafiar a sólida defesa dos Chargers.

A grande novidade: o Arizona estreará três titulares totalmente novos na linha ofensiva. A coesão dessa nova unidade será um dos principais destaques, enquanto tentam neutralizar a linha defensiva dos Chargers.

Preocupações no backfield: O running back estreante Jeremiyah Love — a terceira escolha geral no draft — está lutando para jogar após sofrer uma entorse grave no tornozelo durante a pré-temporada. Ele continua com participação limitada, e fontes internas da equipe avaliam suas chances como 50/50. Se ele ficar de fora ou tiver participação limitada, espera-se que Tyler Allgeier assuma a responsabilidade como RB1.

Atualizações do boletim de lesões:

Isaiah Adams (OG) : O guarda direito titular não treinou novamente devido a uma lesão no joelho e tudo indica que perderá a estreia da temporada. Espera-se que Jon Gaines II seja o titular em seu lugar.

Dadrion “Rabbit” Taylor-Demeson (S) : Ficou de fora devido a uma lesão nas costelas, após ter sido rebaixado para a categoria de “não participante” na quinta-feira.

Josh Sweat (LB) : Voltou aos treinos com participação limitada após um problema no joelho e um dia de descanso, dando um grande impulso à defesa.

Garrett Williams (CB) : Continuou com participação limitada devido a uma lesão no tendão de Aquiles.



