Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Las Vegas Raiders e Miami Dolphins: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Las Vegas Raiders e Miami Dolphins

13 de set. de 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

O Las Vegas Raiders receberá o Miami Dolphins no Allegiant Stadium (Paradise, Nevada) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 17:25 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Las Vegas Raiders e Miami Dolphins

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Las Vegas Raiders x Miami Dolphins

Notícias do time Las Vegas Raiders

Os Raiders estão entrando em uma nova era sob o comando do novo técnico Klint Kubiak. Após um verão de especulações, o veterano Kirk Cousins conquistou a vaga de quarterback titular. Ele atuará como capitão na 1ª semana ao lado dos linebackers Quay Walker e Segun Olubi.

Enquanto isso, a primeira escolha geral do draft de 2026, o quarterback Fernando Mendoza, começará sua temporada de estreante no banco para observar e aprender.

Relatório de lesões e atualizações do elenco

Brock Bowers (TE) (FORA) : O tight end All-Pro é uma grande perda para a 1ª semana. Ele passou por uma cirurgia de resecção do menisco no joelho e deve ficar fora de um ou dois jogos.

Ashton Jeanty (RB) (PRONTO PARA JOGAR) : Havia grande preocupação no início da semana com o tornozelo de Jeanty, mas ele participou integralmente do treino na quinta-feira e se sente “muito bem”.

Mike Washington Jr. (RB) : Como Jeanty perdeu parte dos treinos anteriores, espera-se que o running back novato Mike Washington Jr. receba uma parcela significativa das repetições. Espera-se que Kubiak utilize formações intensivas com dois running backs e tight ends.

Notícias do time do Miami Dolphins

Os Dolphins também estão dando início a uma reconstrução sob o comando do novo técnico Jeff Hafley. Miami entra na temporada com o elenco mais jovem da NFL, contando fortemente com novos talentos para apoiar o running back estrela De’Von Achane.

Relatório de lesões e atualizações do elenco

Ao contrário dos Raiders, os Dolphins chegam à 1ª semana em uma situação incrivelmente saudável, com o preparador físico-chefe Kyle Johnston recebendo elogios por manter o elenco de 53 jogadores praticamente intacto.

Chris Bell (WR) (VAI COMEÇAR) : Em uma reviravolta surpreendente, o wide receiver novato Chris Bell — que caiu para a terceira rodada do draft devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no final de 2025 — superou seu prazo original de recuperação e será titular no domingo. No entanto, a equipe admite que ele ainda não está 100% recuperado.

Will Kacmarek (TE) (PROVÁVEL) : O tight end novato tem tido sua participação limitada devido a uma lesão na panturrilha, mas o técnico Hafley afirmou explicitamente que espera que Kacmarek esteja disponível para ajudar a liderar as formações de bloqueio com 12 jogadores.

Ronnie Harrison Jr. (LB) (PROVÁVEL) : Harrison teve participação limitada no meio da semana devido a uma lesão no tendão da coxa, mas está a caminho de ser escalado.

Seydou Traore (TE) (APTO) : Traore lidou com problemas no polegar e no tendão de Aquiles, mas treinou normalmente e não enfrenta restrições.



