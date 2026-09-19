Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts

20 de set. de 2026 - 20:20 GEHA Field at Arrowhead Stadium

O Kansas City Chiefs receberá o Indianapolis Colts no GEHA Field, no Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 21:20 (BRT) na Domingo, 20 de Setembro.

Como assistir ao jogo entre Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o “ManningCast” com Peyton e Eli Manning, bem como o “TNF Prime Vision”, que sobrepõe as estatísticas “Next Gen Stats” diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Kansas City Chiefs x Indianapolis Colts

Ambas as equipes chegam a esta partida com dinâmicas contrastantes desde a 1ª semana, e os últimos relatórios de treinos destacam situações críticas de lesões antes do confronto.

Notícias da equipe do Kansas City Chiefs

Os Chiefs estão em alta após uma vitória contundente por 31 a 10 sobre o Denver Broncos no Monday Night Football. Patrick Mahomes voltou com sucesso ao campo após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de 2025 e mostrou-se em grande forma ao comandar um ataque renovado.

Linha de frente e defesa : O técnico Andy Reid observou que o LT titular Josh Simmons e o SS Chamarri Conner estão se recuperando, mas nenhum dos dois treinou esta semana, o que torna altamente improvável que entrem em campo.

Gerenciamento de lesões : O astro da linha defensiva, Chris Jones, tem enfrentado limitações devido a um problema na panturrilha, mas jogou mesmo assim na 1ª semana e deve liderar a linha defensiva no domingo. O cornerback L’Jarius Sneed teve seu dia habitual de cuidados com o joelho.

Impulso dos novatos : O cornerback novato Mansoor Delane passou a participar integralmente dos treinos na quinta-feira e está a caminho de ter grande destaque na secundária.

Mudanças no elenco : Os Chiefs colocaram o linebacker Cooper McDonald na lista de jogadores lesionados e promoveram o fullback Ben VanSumeren para o elenco ativo de 53 jogadores.

Notícias do time do Indianapolis Colts

Os Colts buscam se recuperar da dura derrota por 41 a 23 sofrida na 1ª semana para o Baltimore Ravens. Falhas de comunicação atormentaram a defesa de Shane Steichen na estreia, tornando os ajustes uma prioridade absoluta antes da viagem para Arrowhead.

Situação do quarterback : O quarterback reserva Anthony Richardson perdeu o treino de quarta-feira devido a um problema na virilha, mas voltou a participar integralmente na quinta-feira. Espera-se que ele apoie o quarterback titular Daniel Jones.

Crise entre os wide receivers : A principal preocupação de Indianápolis está no grupo de recebedores. Alec Pierce perdeu o treino de quinta-feira devido a uma lesão no calcanhar, após ter participado integralmente na quarta-feira, o que gerou receio de um revés. Ao mesmo tempo, Ashton Dulin perdeu dois treinos consecutivos devido a uma lesão no tornozelo, deixando o ataque aéreo com sérias deficiências, além do veterano Keenan Allen.

Condição da linha defensiva : O pilar da defesa, DeForest Buckner (tornozelo), participou integralmente do treino na quinta-feira. O nose tackle Grover Stewart ficou de fora na quinta-feira por motivos pessoais, mas deve se juntar ao time antes da viagem.



