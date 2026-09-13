Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos

14 de set. de 2026 - 20:15 GEHA Field at Arrowhead Stadium

O Kansas City Chiefs receberá o Denver Broncos no GEHA Field, no Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri), na Segunda-feira, 14 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 21:15 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita a 2 transmissões simultâneas na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Kansas City Chiefs x Denver Broncos

Os times da AFC Oeste retomam sua rivalidade, com ambas as equipes apresentando elencos renovados e estrelas da franquia se recuperando.

Notícias do time do Kansas City Chiefs

As manchetes sobre o Kansas City giram em torno do retorno dramático do quarterback-estrela da franquia e de um susto no final da semana na linha defensiva.

Patrick Mahomes : Liberado para ser titular. Ele fará sua primeira aparição na temporada regular desde que sofreu uma lesão devastadora no joelho (ruptura do LCA/LCL) em dezembro passado, que encerrou sua temporada. Ele treinou normalmente durante toda a semana.

Chris Jones : O defensive tackle All-Pro foi uma adição inesperada ao boletim de lesões de sexta-feira. Ele teve participação limitada nos treinos devido a um problema na panturrilha. Sua condição está sendo acompanhada de perto, e espera-se que o novato Peter Woods, escolhido na primeira rodada do draft, receba mais oportunidades se Jones tiver participação limitada.

Josh Simmons e Chamarri Conner : Tanto o tackle esquerdo titular Josh Simmons (costas) quanto o safety forte titular Chamarri Conner (joelho) faltaram ao treino novamente. Não se espera que nenhum dos dois jogue. O novato Kahlil Benson deve substituir na posição de tackle esquerdo, enquanto Jaden Hicks e Xavier Nwankpa se alternarão para cobrir a ausência de Conner.

Nova arma no jogo terrestre : O reforço vindo do mercado de agentes livres, Kenneth Walker III (atual MVP do Super Bowl), está pronto para fazer sua estreia pelos Chiefs, dando à equipe uma opção explosiva e de alto impacto no jogo terrestre.

Participantes em plena forma : Os wide receivers Rashee Rice (joelho) e Xavier Worthy (ombro) estão totalmente liberados e prontos para liderar o ataque aéreo.

Notícias do time do Denver Broncos

A equipe do técnico Sean Payton chega à estreia da temporada notavelmente saudável em comparação com os anfitriões, com quase todo o elenco à disposição.

Bo Nix : Deve retornar à ação na temporada regular após uma lesão no tornozelo sofrida no final da última temporada, pronto para liderar um ataque que mantém 88% da continuidade de seu elenco.

Marvin Mims Jr. : O wide receiver foi o único jogador listado no boletim de lesões do Denver nesta semana devido a uma lesão no pé, mas participou integralmente dos treinos e está totalmente apto. Surpreendentemente, ele garantiu a vaga de titular à frente de Pat Bryant.

Novos destaques : O wide receiver estrela Jaylen Waddle está pronto para fazer sua tão esperada estreia na temporada regular pelo Denver, juntando-se a Courtland Sutton e ao tight end Evan Engram. O running back J.K. Dobbins também volta à ação para liderar o backfield.

Continuidade defensiva : O cornerback All-Pro Pat Surtain II e o safety Talanoa Hufanga lideram uma defesa secundária que buscará testar os grupos de recebedores reorganizados dos Chiefs e o cornerback novato Mansoor Delane.







