Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Jacksonville Jaguars e New England Patriots: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Jacksonville Jaguars e New England Patriots

27 de set. de 2026 - 13:00 EverBank Stadium

O Jacksonville Jaguars recebe o New England Patriots no EverBank Stadium (Jacksonville, Flórida), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Jacksonville Jaguars e New England Patriots

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. Também há acesso ao NFL Redzone e à NFL Network. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular do DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Jacksonville Jaguars x New England Patriots

Ambas as equipes estão com 1 vitória e 1 derrota, buscando ganhar impulso e evitar um início de temporada com 1 vitória e 2 derrotas. O confronto apresenta uma fascinante batalha entre os quarterbacks Trevor Lawrence e Drake Maye, além de atualizações importantes na escalação após lesões significativas.

Notícias sobre o New England Patriots

Os Patriots chegam a esta partida lidando com baixas significativas em seu elenco, principalmente na linha ofensiva e na linha defensiva.

Lista de Lesionados (IR):

O guarda direito Mike Onwenu foi colocado na lista de lesionados devido a uma lesão no tornozelo, criando uma grande lacuna na linha ofensiva interior. O safety Dell Pettus também foi colocado na lista de lesionados.

Ausentes:

Dre'Mont Jones (OLB) (ombro),

Quintayvious Hutchins (OLB) (joelho)

Indisponíveis / Sob observação:

Eli Raridon (TE) – Não participou do treino devido a uma lesão na coxa sofrida contra os Steelers, o que deixa sua disponibilidade seriamente em dúvida.

Craig Woodson (S) – Lida com um problema no ombro; não treinou no início da semana, mas foi visto sem a tipoia.

Morgan Moses (T) e Reggie Gilliam (FB) – Ambos estão lidando com problemas na parte inferior do corpo, mas tiveram participação limitada nos treinos.

Boas notícias:

O cornerback Carlton Davis III (pescoço) foi reclassificado como participante pleno e deve ser titular.

Notícias da equipe Jacksonville Jaguars

O time do técnico Liam Coen chega ao jogo praticamente sem lesões, com apenas pequenas contusões em jogadores titulares.

Não participou (DNP):

O linebacker Branson Combs faltou ao treino por motivos pessoais, não relacionados a lesão.

Participação limitada (deverá jogar):

Jakobi Meyers (WR) – Está lidando com uma lesão no polegar, mas deve estar em campo, já que jogou mesmo assim na semana passada.

DaVon Hamilton (DT) – Está se recuperando de uma lesão nas costas, mas continua sendo uma peça fundamental da linha defensiva interior.

Robert Hainsey (C) – Participação limitada devido a problemas no cotovelo e na virilha.

LeQuint Allen Jr. (RB) e Cole Van Lanen (OL) – Ambos tiveram participação limitada, mas a tendência é que joguem.

Participação total:

O cornerback Christian Braswell (joelho) está totalmente liberado.



