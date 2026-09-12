Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns

13 de set. de 2026 - 13:00 EverBank Stadium

O Jacksonville Jaguars receberá o Cleveland Browns no EverBank Stadium (Jacksonville, Flórida) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. Também está disponível o acesso ao NFL Redzone e à NFL Network. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela multivista : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Jacksonville Jaguars x Cleveland Browns

Ambas as equipes chegam à estreia da temporada relativamente sem lesões, embora Cleveland esteja lidando com uma nova preocupação de última hora em sua linha ofensiva.

Notícias da equipe do Jacksonville Jaguars

Os Jaguars estão em ótima forma física, com apenas três jogadores listados no relatório inicial:

Jakobi Meyers (WR) (polegar) – Participou de forma limitada nos treinos, mas afirmou explicitamente no vestiário que jogará no domingo. Ele também foi nomeado capitão permanente da equipe.

Cole Van Lanen (OT) (joelho): Participação limitada, já que continua se recuperando após uma grave lesão no joelho sofrida na última temporada. Sua participação será decidida na hora do jogo.

LeQuint Allen Jr. (RB) (quadril): Não participou dos treinos após ficar várias semanas afastado do campo de treinamento. Sua participação também será decidida na hora do jogo, com Chris Rodriguez Jr. e Bhayshul Tuten prontos para assumir o lugar no jogo terrestre.

Notícias da equipe do Cleveland Browns

A grande notícia para Cleveland é que o quarterback Deshaun Watson fará sua primeira partida como titular na temporada regular em quase dois anos, após a ruptura do tendão de Aquiles sofrida em 2024.

O técnico Todd Monken também confirmou que o novato Shedeur Sanders será o principal reserva.

No entanto, o treino trouxe um grande obstáculo para a linha ofensiva:

Teven Jenkins (G) (costas) — Jenkins saiu mais cedo do treino devido a uma lesão nas costas, logo após o técnico Monken ter anunciado que ele seria titular. Caso ele não possa jogar, espera-se que o novato da terceira rodada, Austin Barber, seja titular na posição de guarda direito.

Maliek Collins (DT) (quadríceps): Participou de forma limitada do treino, mas deve estar em boas condições físicas e ter grande impacto na linha defensiva.

Parker Brailsford (C) (polegar): O novato está com participação limitada, mas vem treinando o snap com a mão contrária para se manter pronto.

Carson Schwesinger (LB) (ombro): Participou integralmente e está liberado para jogar.



