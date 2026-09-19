Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Houston Texans e Cincinnati Bengals: transmissão online, canais de TV e horário do pontapé inicial

Horário do início da partida entre Houston Texans e Cincinnati Bengals

20 de set. de 2026 - 13:00 Reliant Stadium

O Houston Texans recebe o Cincinnati Bengals no Reliant Stadium (Houston, Texas), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Houston Texans e Cincinnati Bengals

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : Os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Houston Texans x Cincinnati Bengals

Após uma primeira semana repleta de ação, em que Cincinnati venceu o Tampa Bay por uma pequena diferença (33 a 27) e o Houston foi derrotado em uma disputa acirrada pelo Buffalo (36 a 31), ambas as equipes enfrentam lesões importantes em seus elencos antes deste confronto.

Notícias do time do Houston Texans

A maior preocupação para o Houston é uma queda repentina no desempenho de sua principal arma ofensiva, além de ausências importantes na defesa.

Nico Collins (WR) (tendão isquiotibial) : Após uma atuação brilhante na 1ª semana (7 recepções, 75 jardas, 1 TD), Collins sofreu uma distensão de grau 1 no tendão isquiotibial durante o treino de quarta-feira. Ele passou de uma participação limitada na quarta-feira para “Não Participou” (DNP) na quinta-feira. Sua participação no domingo é altamente improvável. C.J. Stroud terá que contar com o elenco de reserva, utilizando diversas formações para compensar a perda de seu WR1.

Jadeveon Clowney (DE) (joelho) : O veterano pass rusher perdeu os treinos de quarta e quinta-feira devido a uma lesão no joelho. Embora um veterano de seu calibre pudesse, teoricamente, jogar sem treinar, o fato de ter ficado fora dos treinos por dois dias consecutivos coloca sua disponibilidade para a segunda semana em sério risco.

Jake Hummel (LB) (virilha) : Hummel ficou fora dos treinos por dois dias consecutivos devido a um problema na virilha e tudo indica que ele não jogará no domingo.

Ed Ingram (G) (virilha) : Ingram foi incluído no relatório como participante limitado na quinta-feira, o que gera algumas preocupações quanto à profundidade da linha ofensiva interior.

Notícias positivas : O tackle ofensivo Trent Brown (mão/punho) e o linebacker novato Wade Woodaz (polegar) participaram integralmente dos treinos e estão liberados para jogar.

Notícias da equipe do Cincinnati Bengals

O destaque em Cincinnati gira em torno do quarterback titular da franquia, embora a equipe tenha recebido excelentes notícias em relação à sua linha defensiva.

Joe Burrow (QB) (costas) : Burrow apareceu no boletim médico com rigidez nas costas, treinando de forma limitada tanto na quarta quanto na quinta-feira. Embora a cobertura da mídia nacional tenha gerado preocupação, Burrow descartou veementemente qualquer especulação sobre ficar de fora, chamando o pânico de “ridículo” e afirmando com firmeza que será titular no domingo. Ele foi visto lançando passes longos de mais de 20 jardas com alta intensidade durante o treino aberto de quinta-feira.

Samaje Perine (HB) (joelho) : O confiável running back reserva não treinou na quinta-feira devido a uma lesão no joelho. Perine atua como o principal running back em terceiras tentativas e na proteção de passe para Burrow; sua possível ausência coloca um fardo maior sobre o titular Chase Brown.

B.J. Hill (DT) (tendão de Aquiles/descanso) : Hill ficou de fora na quarta-feira e teve participação limitada na quinta-feira devido a um problema no tendão de Aquiles. Seu tempo em campo poderá ser rigorosamente controlado.

Notas positivas : O astro da linha defensiva Shemar Stewart (joelho) registrou sessões consecutivas de participação integral. Após sofrer uma hiperextensão no joelho no início do treinamento, seu retorno adiciona profundidade perigosa ao ataque contra o passe dos Bengals, que já conta com o excelente novato Cashius Howell e o tackle Jonathan Allen.



