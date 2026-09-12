Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Houston Texans e Buffalo Bills: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Houston Texans e Buffalo Bills

13 de set. de 2026 - 13:00 Reliant Stadium

O Houston Texans receberá o Buffalo Bills no Reliant Stadium (Houston, Texas) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Houston Texans e Buffalo Bills

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate traz qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o “ManningCast” com Peyton e Eli Manning, bem como o “TNF Prime Vision”, que sobrepõe as estatísticas “Next Gen Stats” diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes Houston Texans x Buffalo Bills

Notícias do time do Houston Texans

A lista inicial de lesionados dos Texans é incrivelmente curta, com notícias positivas em todas as principais unidades titulares.

Kayden McDonald (DT): Participação limitada nos treinos devido a uma lesão no tornozelo. O novato, escolhido na segunda rodada do draft, é o único jogador do Texans atualmente com restrições no elenco ativo.

Trent Brown (OT): Participou integralmente, apesar de uma indicação de lesão no pulso. A comissão técnica indicou que se trata de uma lesão antiga, e espera-se que ele proteja C.J. Stroud sem problemas.

Wade Woodaz (LB): Participou integralmente, mesmo lidando com uma lesão no polegar, e está totalmente pronto para jogar.

Ausências notáveis: O wide receiver Jayden Higgins está atualmente na lista de lesionados após uma lesão no joelho sofrida na pré-temporada. O jogador da linha defensiva Dylan Horton também está afastado por um longo período na lista de lesionados (tendão de Aquiles).

Notícias do time Buffalo Bills

Os Bills, agora sob o comando do novo técnico Joe Brady, divulgaram um relatório praticamente sem problemas, embora enfrentem pequenas preocupações com a profundidade do elenco nas posições de running back e nickel cornerback.

Ty Johnson (RB): Não participou (DNP) devido a uma lesão no tendão da coxa. Se ele não puder entrar em campo como running back de alternância atrás de James Cook, espera-se que o novato Frank Gore Jr. seja promovido do elenco de treinos.

Jordan Hancock (DB): Não participou (DNP) devido a uma lesão no quadríceps. Sua ausência deixa os defensores novatos Jalon Kilgore ou Davison Igbinosun prontos para assumir a posição de cornerback nickel.

T.J. Sanders (DL): Participação limitada, pois está lidando com um problema no joelho.

Khalil Shakir (WR): Voltou totalmente aos treinos! O veterano slot receiver estava fora desde meados de agosto devido a uma lesão na parte inferior do corpo, o que representa um grande reforço para Josh Allen.

Ausências de novatos: O jogador da linha defensiva da quinta rodada, Zane Durant, está na lista de lesionados e perderá pelo menos os quatro primeiros jogos após sofrer uma lesão no pescoço na última partida da pré-temporada.



