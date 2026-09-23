Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Green Bay Packers e Atlanta Falcons: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Green Bay Packers e Atlanta Falcons

24 de set. de 2026 - 20:15 Lambeau Field

O Green Bay Packers recebe o Atlanta Falcons no Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 21:15 na Quinta-feira, 24 de Setembro.

Como assistir ao jogo entre Green Bay Packers e Atlanta Falcons

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante a transmissão. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Green Bay Packers x Atlanta Falcons

A principal notícia sobre as equipes antes do confronto no Lambeau Field é o retorno de Michael Penix Jr. como quarterback titular dos Falcons, enquanto os Packers enfrentam uma linha ofensiva bastante enfraquecida e a provável ausência do wide receiver estrela Jayden Reed.

Notícias do time do Atlanta Falcons

A grande mudança nos Falcons de Kevin Stefanski, que estão com 0-2, ocorre na posição de quarterback. Após enfrentar enormes dificuldades com o reserva Cooper Rush, sem conseguir chegar à zona vermelha nem uma única vez em dois jogos, Michael Penix Jr. foi oficialmente nomeado titular. Ele faz sua estreia na temporada de 2026 após se recuperar totalmente de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida em 2025.

Clareza na posição de quarterback : Penix Jr. treinou normalmente. Enquanto isso, Tua Tagovailoa passou a participar de forma limitada dos treinos, à medida que se recupera de uma lesão nos músculos oblíquos sofrida na 1ª semana, ultrapassando oficialmente Rush para atuar como reserva de Penix.

Principais preocupações : No topo do boletim de lesões estão dois titulares importantes da defesa que perderam o treino inicial: o cornerback A.J. Terrell (virilha) e o edge rusher Samson Ebukam (tendão da coxa).

Notícias do time do Green Bay Packers

O time de Matt LaFleur, com um recorde de 1-1, chega enfraquecido para sua estreia em casa após uma vitória brutal e difícil na prorrogação contra os Jets. Onze jogadores constam no relatório inicial de lesões desta semana curta, com as principais preocupações centradas em suas armas ofensivas e na linha de proteção.

O grupo de wide receivers : o dinâmico Jayden Reed foi retirado de campo em uma maca devido a uma lesão no pescoço durante a 2ª semana e não treinou; relatos indicam que não há um prazo oficial para seu retorno. Por outro lado, Bo Melton (pescoço) participou integralmente dos treinos.

Crise na linha ofensiva : Espera-se que o tackle direito Zach Bako-Bewele (joelho) fique afastado por um longo período. O guarda esquerdo Aaron Banks (joelho/dedo do pé) e seu substituto inicial, Donovan Jennings (mão), faltaram ao treino programado para segunda-feira, o que ameaça significativamente a profundidade do elenco.

Impulso na defesa : Em notícias mais positivas, o cornerback Benjamin St-Juste (tendão da coxa) voltou a participar integralmente dos treinos. O astro da defesa, o defensive tackle Jvon Hargrave (joelho/protocolo de concussão), passou a ter participação limitada após ficar de fora na semana passada.



