Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Detroit Lions e New York Jets: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Detroit Lions e New York Jets

27 de set. de 2026 - 13:00 Ford Field

O Detroit Lions recebe o New York Jets no Ford Field (Detroit, Michigan), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Detroit Lions e New York Jets

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Detroit Lions x New York Jets

Notícias do time do Detroit Lions

Os Lions estão recebendo um grande reforço na linha ofensiva, mas enfrentarão testes críticos de profundidade na defesa secundária.

Reforços na linha ofensiva : o tackle Blake Miller (joelho), o guarda esquerdo Christian Mahogany (quadril) e o lineman Tate Ratledge (cotovelo) devem jogar após receberem liberação do técnico Dan Campbell.

Crise na defesa secundária : O safety Thomas Harper (tornozelo) foi descartado. Ele se junta a Avonte Maddox (lista de lesionados com fim de temporada), Brian Branch (lista de jogadores em recuperação) e Kerby Joseph (lista de jogadores em recuperação) no banco de reservas, forçando Christian Izien e o novato Keith Abney a assumirem papéis de destaque.

Baixas na linha interior : O guarda Ben Bartch (pé) está oficialmente fora. O tackle defensivo David Onyemata ficará fora por um longo período após uma cirurgia nos músculos abdominais.

Notícias do time do New York Jets

O técnico do Jets, Aaron Glenn, que retorna a Detroit, onde atuou como coordenador defensivo, enfrenta ausências significativas na defesa e nas equipes especiais.

Ausência do safety estrela : O safety All-Pro Minkah Fitzpatrick (virilha) não treinou durante toda a semana e foi descartado.

Preocupações no jogo aéreo : O tight end titular Mason Taylor (polegar) está fora. O dinâmico wide receiver Adonai Mitchell (dedo) é dúvida após uma lesão bizarra ao segurar a camisa durante o treino, deixando Geno Smith em busca de alvos atrás de Garrett Wilson.

Baixas na linha defensiva e nas equipes especiais : O linebacker Kiko Mauigoa (quadríceps) está fora. O running back Kene Nwangwu (costas) é dúvida. O edge rusher Joseph Ossai (pé) continua sendo dúvida.



