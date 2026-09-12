Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Detroit Lions e New Orleans Saints: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Detroit Lions e New Orleans Saints

13 de set. de 2026 - 13:00 Ford Field

O Detroit Lions receberá o New Orleans Saints no Ford Field (Detroit, Michigan) no domingo, 13 de setembro de 2026, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT)

O técnico Dan Campbell comandará o time do Lions contra seu ex-time diante de uma torcida animada em Detroit.

Como assistir ao jogo entre Detroit Lions e New Orleans Saints

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com várias visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o “ManningCast”, com Peyton e Eli Manning, bem como o “TNF Prime Vision”, que sobrepõe as estatísticas “Next Gen Stats” diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante a transmissão. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Detroit Lions x New Orleans Saints

Notícias do time do Detroit Lions

Os Lions chegam à 1ª semana com o elenco ativo praticamente completo, embora estejam sem alguns jogadores importantes devido a designações feitas no início da entressafra.

Ausências no elenco ativo: Nenhum jogador ativo faltou ao treino previsto para quarta-feira.

Participação limitada no treino:

Christian Izien (DB): Se recuperando de uma lesão na virilha sofrida no campo de treinamento.

Derrick Moore (EDGE): Participação limitada devido a um problema no tendão da coxa.

Mekhi Wingo (DL): Lidando com uma lesão na virilha.

Participantes em pleno: O linebacker Jimmy Rolder (tendão isquiotibial), o linebacker Trevor Nowaske (joelho), o cornerback Ennis Rakestraw Jr. (tornozelo), o cornerback Keith Abney II (mão) e o safety Thomas Harper (tornozelo) estão todos se recuperando bem e devem participar do treino em pleno.

Principais listas de reserva/PUP: Os safeties titulares Brian Branch e Kerby Joseph permanecem na lista de Jogadores Fisicamente Incapazes de Atuar (PUP) e perderão o início da temporada. A comissão técnica observa que eles estão “arrasando na reabilitação”, mas não estão aptos para jogar no domingo.

Mudança na linha ofensiva: O center Cade Mays está fora devido a uma fratura no pulso. O recém-contratado Juice Scruggs deve ser titular na posição de center contra o Saints.

Sem lesões: O tight end estrela Sam LaPorta (em recuperação de uma cirurgia nas costas realizada em novembro de 2025 e de um problema no quadril durante a pré-temporada) está completamente fora do boletim de lesões e totalmente pronto para jogar.

Notícias do time do New Orleans Saints

O técnico Kellen Moore, em seu primeiro ano no comando dos Saints, enfrenta desafios muito maiores em relação às lesões, especialmente com veteranos de ponta e jogadores de profundidade no ataque.

Não participou (DNP):

Cameron Jordan (EDGE): O ícone da franquia não treinou devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida na pré-temporada e está atualmente listado como fora do jogo de domingo.

Oscar Delp (TE): Ficou de fora da sessão de quarta-feira devido a uma distensão persistente no tendão da coxa.

Audric Estime (RB): Afastado devido a uma lesão na coxa.

Participação limitada / Retorno importante:

Alvin Kamara (RB): Em um grande alívio para os Saints, Kamara voltou aos treinos com participação limitada. Ele estava afastado há três semanas devido a uma entorse no ligamento colateral medial (MCL).

Golpes na Lista de Lesionados (IR): A equipe está enfrentando sérios problemas de profundidade no elenco, tendo já colocado o jogador da linha defensiva Bryan Bresee, o running back Ty Chandler e o wide receiver Jordyn Tyson na Lista de Lesionados.

Mudanças no elenco: Os Saints finalizaram seu elenco após adicionarem o kicker Daniel Carlson, o running back Zamir White e o jogador defensivo Colby Wooden nas últimas duas semanas.



