Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Denver Broncos e Los Angeles Rams: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Denver Broncos e Los Angeles Rams

27 de set. de 2026 - 20:20 Empower Field at Mile High

O Denver Broncos recebe o Los Angeles Rams no Empower Field at Mile High (Denver, Colorado), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 21:20 (BRT) na Domingo, 27 de Setembro.

Como assistir ao jogo entre Denver Broncos e Los Angeles Rams

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Denver Broncos x Los Angeles Rams

Notícias do time do Denver Broncos

Os Broncos receberam, em geral, boas notícias em relação às lesões, principalmente entre os running backs, embora um novato tenha ficado de fora:

J.K. Dobbins (RB) : Pronto para jogar. Depois de lidar com um problema no quadril no início da semana, ele voltou a participar integralmente dos treinos na quinta e na sexta-feira e não tem nenhuma classificação oficial de lesão.

RJ Harvey (RB) : Pronto para jogar. Depois de ficar de fora da 2ª semana devido a uma lesão no tendão da coxa, Harvey participou integralmente dos treinos e estará em campo para formar uma dupla de ataque com Dobbins.

Jonah Coleman (RB) : FORA. O running back novato sofreu uma grave entorse no tornozelo durante a 2ª semana. Apesar de ter jogado mesmo assim para garantir a vitória contra Jacksonville, a lesão o manteve fora dos treinos durante toda a semana e ele foi oficialmente descartado. Espera-se que Tyler Badie tenha mais tempo de jogo na sua ausência.

Marvin Mims Jr. (WR) : Dúvida. Mims ficou de fora da 2ª semana devido a uma lesão no pé. Ele conseguiu retornar aos treinos esta semana de forma limitada e provavelmente sua escalação será decidida na hora do jogo.

Notícias do time do Los Angeles Rams

A equipe do técnico Sean McVay ainda lida com ausências significativas na defesa e no ataque ao se preparar para enfrentar a altitude de Denver:

Puka Nacua (WR) : Improvável. Nacua ficou fora dos treinos a semana toda devido a dores persistentes na virilha e no quadril. McVay indicou que, embora ele ainda não tenha sido oficialmente descartado, é altamente improvável que jogue, embora haja grandes expectativas para seu retorno na próxima semana.

Kamren Kinchens (S) : Improvável. O safety titular não treinou durante toda a semana devido a uma distensão no tendão da coxa e deve ficar de fora da partida.

Colby Parkinson (TE) : Duvidoso. Parkinson vem lidando com uma lesão no joelho, mas participou do treino leve de sexta-feira. McVay observou que ele está evoluindo na direção certa para entrar em campo.

Myles Garrett (DE) : FORA. O principal jogador defensivo dos Rams na linha de frente não estará disponível para esta partida, uma grande perda para a unidade de pressão contra o passe diante de Bo Nix.

Aaron Donald (DT) : Pronto para a ação. O lado positivo é que Donald está totalmente recuperado e pronto para assumir uma carga de trabalho maior, a fim de desestabilizar o interior da linha defensiva do Denver.



