Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Denver Broncos e Jacksonville Jaguars: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Denver Broncos e Jacksonville Jaguars

20 de set. de 2026 - 16:05 Empower Field at Mile High

O Denver Broncos recebe o Jacksonville Jaguars no Empower Field at Mile High (Denver, Colorado), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:05 (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Denver Broncos e Jacksonville Jaguars

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Denver Broncos x Jacksonville Jaguars

Neste confronto, o quarterback novato Bo Nix busca garantir sua primeira vitória na NFL, enquanto Trevor Lawrence e os Jaguars pretendem ampliar sua sequência de nove vitórias consecutivas na temporada regular.

Os Broncos buscam se reorganizar rapidamente após uma derrota brutal por 31 a 10 para o Kansas City Chiefs, enquanto os Jaguars chegam à cidade cheios de confiança após uma goleada dominante por 34 a 10 sobre o Cleveland Browns.

Notícias do time do Denver Broncos

RJ Harvey (RB) (tendão da coxa) : Depois de perder os treinos no início da semana, Harvey passou a participar de forma limitada. Ele é responsável por uma parcela significativa das jogadas ofensivas como principal running back receptor de Denver, o que torna sua provável disponibilidade um grande impulso para Bo Nix.

Marvin Mims Jr. (WR) (pé) : É altamente improvável que jogue. Ele ficou de fora de sessões consecutivas de treino devido a uma lesão no pé, deixando uma grande lacuna no jogo de retorno e no ataque de passes verticais do Denver.

Jonah Elliss (OLB) (ombro) e WR Troy Franklin (joelho) : Ambos participaram integralmente dos treinos e não enfrentam restrições para o jogo de domingo.

Notícias da equipe do Jacksonville Jaguars

Brian Thomas Jr. (WR) (ombro) e Foye Oluokun : Ambos os jogadores de destaque têm participado de treinos de forma limitada, mas espera-se que entrem em campo para jogar.

Jakobi Meyers (WR) (polegar) e OL Cole Van Lanen (joelho) : Listados como com participação limitada no início da semana, mas, salvo imprevistos, estão a caminho de estar disponíveis.

Cristian Braswell (CB) (joelho) : Uma adição de última hora ao relatório de treinos, o que torna sua situação algo a ser acompanhado até a divulgação das listas de jogadores inativos.



