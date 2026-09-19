Horário do início da partida entre Dallas Cowboys e Washington Commanders

20 de set. de 2026 - 16:25 AT&T Stadium

O Dallas Cowboys recebe o Washington Commanders no AT&T Stadium (Arlington, Texas) em um confronto da divisão NFC Leste, durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 17:25 no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Dallas Cowboys e Washington Commanders

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo com Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, jogos importantes dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe o Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Dallas Cowboys x Washington Commanders

Ambas as equipes sofreram derrotas apertadas em suas divisões na 1ª semana: os Cowboys perderam por 28 a 20 para o New York Giants, e os Commanders perderam por 24 a 22 em uma partida emocionante contra o Philadelphia Eagles.

Notícias do time do Dallas Cowboys

O grande destaque para o Dallas gira em torno de sua defesa, que está sem dois titulares fundamentais, lesionados na partida contra o Giants. O técnico Brian Schottenheimer ajustou o elenco para lidar com essas ausências.

Malik Hooker (S) – FORA : Hooker fraturou o antebraço na 1ª semana e passou por uma cirurgia. Espera-se que P.J. Locke assuma a responsabilidade e tenha mais tempo de jogo ao lado de Caleb Downs na defesa secundária.

DeMarvion Overshown (LB) – FORA : O linebacker central titular sofreu uma distensão no tendão da coxa na estreia. Embora ele não seja colocado na lista de lesionados, os Cowboys reforçaram o elenco de treinos para compensar sua ausência de curto prazo.

Dorance Armstrong (EDGE) – DISPONÍVEL : Em um grande reforço para a pressão sobre o passe, o principal defensive end Dorance Armstrong retorna à ação nesta semana após cumprir suspensão na 1ª semana. Ele se juntará a uma linha defensiva liderada pelo recém-contratado Quinnen Williams e pelo veterano Kenny Clark.

Ajani Cornelius (OT) e James Houston (OLB) - DISPONÍVEIS : Ambos os jogadores treinaram normalmente no final da semana e não apresentam nenhuma indicação de lesão para o jogo de domingo.

Notas sobre a lista de lesionados : O guarda titular Tyler Smith continua fora de ação na lista de lesionados devido a uma lesão no polegar.

Notícias da equipe Washington Commanders

Os Commanders, sob o comando do técnico Dan Quinn, enfrentam um grande desafio ao viajarem para Arlington sem seu principal líder de comunicação na defesa.

Frankie Luvu (LB) – FORA : O veterano linebacker, general de campo da defesa e capitão da equipe foi descartado após sofrer uma distensão na virilha/tendão da coxa contra os Eagles. Kain Medrano deve ter mais tempo de jogo na rotação.

Chig Okonkwo (TE) – FORA : O tight end titular saiu mais cedo da 1ª semana devido a um problema na virilha e nos isquiotibiais e foi oficialmente descartado para a 2ª semana.

Javon Kinlaw (DT) – DUVIDOSO : Kinlaw perdeu treinos durante a semana devido a uma lesão nas costas, o que torna sua situação na linha defensiva interior algo a ser acompanhado até o início da partida.

Jayden Daniels (QB) – APTO : O quarterback de 25 anos entra em campo totalmente recuperado. Ele mostrou sua característica capacidade de dupla ameaça na 1ª semana, e os Commanders planejam contar fortemente com sua habilidade de corrida para pressionar a vulnerável defesa contra o jogo terrestre dos Cowboys, que permitiu 165 jardas terrestres na semana passada.



