Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Cleveland Browns e Carolina Panthers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Cleveland Browns e Carolina Panthers

27 de set. de 2026 - 13:00 Huntington Bank Field

O Cleveland Browns recebe o Carolina Panthers no Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Cleveland Browns e Carolina Panthers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepone as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Cleveland Browns x Carolina Panthers

Notícias do time Cleveland Browns

Os Browns, sob o comando do técnico Todd Monken, buscam se firmar no jogo terrestre com o destaque entre os novatos Quinshon Judkins, que teve um início lento devido a dificuldades no bloqueio para corridas na linha ofensiva.

Na defesa, Cleveland chega com uma sequência impressionante de 47 jogos sem permitir que um quarterback alcance 300 jardas, o que será fortemente testado nesta semana.

Principais novidades do relatório de lesões do Cleveland Browns

Teven Jenkins (OL) (costas) : Não treinou (DNP) no meio da semana. Sua disponibilidade é altamente questionável.

Tyson Campbell (CB) (tornozelo/quadril) : Participou de forma limitada nos treinos, mas está a caminho de jogar.

Grant Delpit (S) (ombro) : Participou de forma limitada.

Quincy Williams (LB) (joelho) : Manteve-se com participação limitada.

Mason Graham (DT) (virilha) : Participou de uma sessão de treino com participação limitada.

Tytus Howard (OL) (joelho) : Participou de forma limitada, mas deve ser titular na linha ofensiva.

Notícias do time Carolina Panthers

O técnico Dave Canales tem o ataque dos Panthers funcionando em alto nível, com Bryce Young liderando a NFL em média de passes (312,5 jardas por jogo). No entanto, a equipe enfrenta sérios problemas de profundidade de elenco tanto no ataque quanto na defesa.

Principais novidades do Relatório de Lesões do Carolina Panthers

Jonathon Brooks (RB) (virilha) : Colocado na lista de lesionados (IR), deixando Chuba Hubbard responsável pela maior parte das jogadas no backfield. O reserva Trevor Etienne também está fora de ação na lista de lesionados (IR).

Devin Lloyd (LB) (panturrilha) : Não participou do treino (DNP) no meio da semana. Isso é motivo de grande preocupação após sua atuação que lhe rendeu o prêmio de Jogador Defensivo da Semana da NFC na 2ª semana.

Jaelan Phillips (LB) (costas) : Ficou de fora do treino (DNP) e continua sendo uma decisão crucial a ser tomada na hora do jogo.

Nick Scott (S) (costelas) e Claudin Cherelus (LB) (ombro) : Ambos não participaram do treino (DNP).

Jalen Coker (WR) (tornozelo) : Participou de forma limitada no treino, mas deve desempenhar um papel fundamental no ataque e nos retornos de punt.

Boas notícias : Os jogadores da linha defensiva Bobby Brown III e Pat Jones II voltaram a participar integralmente dos treinos, dando um grande impulso à linha defensiva.



