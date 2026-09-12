Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers

13 de set. de 2026 - 13:00 Paycor Stadium

O Cincinnati Bengals receberá o Tampa Bay Buccaneers no Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT).

A partida faz parte do evento anual “Open In Orange” de Cincinnati, o que significa que os Bengals usarão uniformes laranja, e os torcedores são incentivados a usar roupas laranja no estádio.

Como assistir ao jogo entre Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único antecipado Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90 R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90 R$129.60 / mês

Quem adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” também receberá estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Cincinnati Bengals x Tampa Bay Buccaneers

Notícias sobre o time do Cincinnati Bengals

Os Bengals parecem estar quase totalmente livres de lesões para a estreia, o que é um grande alívio depois que as lesões atrapalharam a campanha anterior.

Recebedores: O técnico Zac Taylor confirmou que os superastros Ja'Marr Chase (joelho) e Tee Higgins (calcanhar) estão totalmente a caminho de jogar. “Sim, eles vão continuar a fazer mais e mais a cada dia, mas gosto do ritmo em que estão agora”, disse Taylor.

Dax Hill: O cornerback titular perdeu a maior parte da pré-temporada devido a uma lesão no tendão da coxa, mas parecia “muito bem” nos treinos e está se preparando para um domingo agitado.

Shemar Stewart: O promissor pass rusher, em seu segundo ano, se recuperou rapidamente de uma assustadora hiperextensão no joelho sofrida durante a pré-temporada. O técnico Taylor não o descarta, considerando sua disponibilidade “uma possibilidade”.

Capitães da equipe: Os jogadores elegeram sete capitães, colocando Dexler Lawrence II (DT) — grande aquisição na janela de transferências — e Bryan Cook (S) imediatamente no grupo de liderança ao lado do quarterback titular Joe Burrow.

Notícias do time do Tampa Bay Buccaneers

Os Buccaneers chegam à 1ª semana na esperança de dar início a um ano de recuperação com seu elenco amplamente reformulado.

Running backs: O técnico Todd Bowles afirmou que um running back dos Buccaneers, cujo nome não foi divulgado, é considerado uma verdadeira decisão de última hora. Embora a lista completa oficial ainda esteja sendo definida, as tabelas de profundidade mostram preocupações com Sean Tucker, que está lidando com um problema não revelado.

Wide Receivers: Os novatos e recém-contratados Jalen McMillan (joelho) e Emeka Egbuka (dedo do pé) estão sendo acompanhados e entram na semana com a classificação de “dúvida”.

Continuidade da linha ofensiva: Após um ano de 2025 marcado por lesões, em que a linha titular preferida não jogou nem uma única jogada junta, os Bucs escalarão seus cinco titulares: Tristan Wirfs, Ben Bredeson, Graham Barton, Cody Mauch e Luke Goedeke. Mauch está retornando oficialmente após uma fratura na perna.

Profundidade no quarterback: Enquanto Baker Mayfield comanda o time, o novato Jalon Daniels conquistou oficialmente a vaga de reserva principal no campo de treinamento, superando o veterano Jake Browning.

Capitães da equipe: Os capitães dos Bucs para 2026 são Baker Mayfield, Tristan Wirfs, Chris Godwin Jr., Vita Vea, Antoine Winfield Jr. e o recém-contratado linebacker Alex Anzalone.

Principais destaques

Duelo de quarterbacks: É um confronto muito aguardado entre Joe Burrow e Baker Mayfield, com ambos buscando se recuperar depois que suas respectivas equipes ficaram de fora dos playoffs no final da última temporada.

Técnicos sob pressão: Zac Taylor (Bengals) e Todd Bowles (Buccaneers) enfrentam forte pressão para chegar longe nos playoffs deste ano e adorariam ter um início de sonho na 1ª semana.

Defesa dos Bucs x Ataque dos Bengals: A defesa renovada do Tampa Bay, com destaque para o recém-contratado Alex Anzalone, enfrenta um teste de fogo imediato contra o poderoso ataque aéreo de Cincinnati.







