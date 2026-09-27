Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles

28 de set. de 2026 - 20:15 Soldier Field

O Chicago Bears recebe o Philadelphia Eagles no Soldier Field (Chicago, Illinois), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 21:15 na Segunda-feira, 28 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate traz qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Chicago Bears x Philadelphia Eagles

Notícias do time do Chicago Bears

O maior destaque da equipe do técnico Ben Johnson está na posição de quarterback.

Crise no quarterback : o quarterback titular Caleb Williams foi oficialmente descartado devido a uma distensão de grau 1 no tendão isquiotibial sofrida na 2ª semana. O reserva Tyson Bagent está passando pelo protocolo de concussão da NFL e voltou a treinar em plena capacidade no sábado; ele está oficialmente listado como “duvidoso”. Se Bagent não for totalmente liberado, o veterano Case Keenum, de 38 anos, fará sua primeira partida como titular na temporada regular da NFL desde 2023.

O backfield : Os running backs D’Andre Swift e o novato Kyle Monangai serão o ponto-chave do ataque para tirar a pressão da posição de quarterback. Monangai perdeu os treinos no início da semana devido a um problema no joelho, mas deve liderar o letal jogo terrestre da equipe.

Linha de scrimmage e equipes especiais : O guarda esquerdo Joe Thuney ficou de fora do treino na sexta-feira, deixando dúvidas sobre a linha interior. Enquanto isso, o kicker Cairo Santos (quadril direito) tem se mostrado inclinado a jogar, apesar de ter perdido parte dos treinos anteriores.

Reforço na defesa : O cornerback Tyrique Stevenson (tendão da coxa) apresentou rápida melhora no final da semana e está a caminho de jogar, evitando uma grande lacuna na defesa secundária

Notícias da equipe do Philadelphia Eagles

Os Eagles, com duas vitórias e nenhuma derrota, buscam dar continuidade à sua sequência invicta, mas farão isso sem vários jogadores importantes.

Ausências importantes no ataque : O tight end Dallas Goedert (joelho/entorse do ligamento colateral medial) e o wide receiver Marquise “Hollywood” Brown (tornozelo) foram descartados para a partida de segunda-feira à noite. Em uma medida relacionada, os Eagles recentemente trouxeram de volta o veterano tight end Zach Ertz por meio do elenco de treinos.

Barkley e Smith estão prontos para jogar : Há notícias fantásticas para o restante das posições técnicas. O running back estrela Saquon Barkley, que vinha lidando com uma lesão no pescoço, treinou normalmente na sexta-feira e não está listado como lesionado. Da mesma forma, o wide receiver DeVonta Smith (tendão da coxa) se recuperou nos treinos e vai jogar. Com a ausência de Brown, espera-se que o recebedor novato Makai Lemon tenha uma carga de trabalho maior.

Linha de ataque e linha defensiva : A linha ofensiva já está se adaptando à ausência do guarda Landon Dickerson, três vezes selecionado para o Pro Bowl, que foi colocado na lista de lesionados na semana passada. Cam Jurgens passa a atuar como guarda esquerdo, com o novato Drew Kendall como titular na posição de center. Na defesa, o edge rusher Jonathan Greenard (peitoral) vem lidando com um problema, mas deve assumir a função de co-titular ao lado de Jalyx Hunt.



