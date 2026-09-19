Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Chicago Bears e Minnesota Vikings: transmissão online, canais de TV e horário do pontapé inicial

Horário do início da partida entre Chicago Bears e Minnesota Vikings

20 de set. de 2026 - 13:00 Soldier Field

O Chicago Bears recebe o Minnesota Vikings no Soldier Field (Chicago, Illinois) em um confronto divisional muito aguardado da NFC Norte, durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Chicago Bears e Minnesota Vikings

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela com múltiplas visualizações : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez seja necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Chicago Bears x Minnesota Vikings

Os dois rivais da NFC Norte vêm de vitórias espetaculares e explosivas na 1ª semana, o que configura uma batalha imensa no início da temporada pelo controle da divisão.

Notícias do time do Chicago Bears

O poderoso ataque dos Bears, comandado pelo técnico Ben Johnson, em seu segundo ano no cargo, marcou 59 pontos na 1ª rodada contra os Panthers. No entanto, a equipe enfrenta lesões importantes no backfield antes do jogo de domingo.

D’Andre Swift (RB) e Kyle Monangai (RB) : Ambos os dinâmicos running backs de Chicago estão com status “duvidoso”, mas a tendência é que joguem. Eles tiveram participação limitada nos treinos de quarta e quinta-feira devido a problemas no tornozelo/joelho (Swift) e no tendão isquiotibial (Monangai). Essa dupla somou quase 300 jardas na 1ª semana, tornando sua condição física fundamental contra a defesa de Brian Flores.

Darnell Wright (RT) : Depois de perder o treino de quarta-feira devido a uma lesão no joelho, Wright foi reclassificado como “limitado” na quinta-feira. Ele é fundamental para proteger Caleb Williams contra o esquema de Minnesota, que faz uso intenso de blitzes.

Tyson Bagent (QB) : Totalmente liberado e retirado do boletim de lesões após perder a 1ª semana devido a um problema nas costas.

Outros jogadores com status “Limitado ”: o jogador da linha defensiva Dayo Odeyingbo (ombro), o cornerback Malik Muhammad (tornozelo) e o safety Xavier Woods (virilha) continuam com status “Limitado”, mas têm grandes chances de jogar.

Notícias do time do Minnesota Vikings

O Minnesota completou uma impressionante virada de 29 pontos sem resposta contra o Green Bay na 1ª semana, mas enfrenta uma situação complicada de lesões em posições vitais.

Kyler Murray (QB) : Murray passou a semana no protocolo de concussão. Ele participou de treinos limitados consecutivos na quarta e na quinta-feira. Embora as atualizações do time indiquem que ele está progredindo bem e “tem chances de jogar”, o reserva veterano Carson Wentz assumirá o time titular caso Murray não seja liberado. (Observação: Wentz tem um histórico de 4 vitórias e nenhuma derrota na carreira contra o Chicago).

Brian O’Neill (RT) : Uma grande preocupação para a linha ofensiva do Minnesota. O’Neill sofreu um revés, aparecendo como “Não Participou” (DNP) na quinta-feira devido a uma lesão no joelho, após ter participado de treinos limitados na quarta-feira.

Jordan Mason (RB) : Oficialmente colocado na Lista de Lesionados de Curto Prazo (IR) devido a uma lesão no polegar. Espera-se que Demond Claiborne assuma uma carga de trabalho maior no backfield.

Blake Cashman (LB) e Andrew Van Ginkel (OLB) : Cashman (punho) voltou a treinar normalmente na quinta-feira, enquanto o edge-rusher Van Ginkel (peito) continua com participação limitada, mas está no caminho certo.



