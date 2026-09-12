Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Carolina Panthers e Chicago Bears: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Carolina Panthers e Chicago Bears

13 de set. de 2026 - 13:00 Bank of America Stadium

O Carolina Panthers recebe o Chicago Bears no Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina do Norte) no domingo, 13 de setembro, durante a 1ª semana da temporada regular da NFL de 2026. O jogo está marcado para começar às 14:00 (BRT).

Como assistir ao jogo entre Carolina Panthers e Chicago Bears

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único antecipado Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90 R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90 R$129.60 / mês

Quem adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às principais transmissões, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : o plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Carolina Panthers x Chicago Bears

Notícias do time Chicago Bears

A notícia mais importante para os Bears gira em torno do wide receiver Rome Odunze, que atualmente está em observação devido a uma lesão no pé/perna direita sofrida durante o treino da última quinta-feira. O técnico Ben Johnson continua otimista de que Odunze possa jogar no domingo, esclarecendo que se trata de um problema novo e não de um agravamento da lesão da última temporada.

Reforço no ataque terrestre: Os Bears receberam um grande reforço, já que tanto D’Andre Swift (que sofreu uma cãibra leve na semana passada) quanto Kyle Monangai (que se recupera de uma hiperextensão no joelho) participaram integralmente do treino.

Linha ofensiva: Ben Johnson anunciou oficialmente Braxton Jones como o left tackle titular. O tackle reserva Ozzy Trapillo continua com poucas chances de jogar, já que segue em reabilitação.

Defesa e lista PUP: Austin Booker (virilha) treinou e está apresentando boa evolução. No entanto, Kyler Gordon, Noah Sewell e Shamar Turner permanecem na lista PUP até pelo menos a 5ª semana.

Capitães nomeados: Caleb Williams, Joe Thuney, Grady Jarrett, T.J. Edwards e Cairo Santos foram eleitos capitães permanentes do time para 2026.

Notícias do time Carolina Panthers

Os atuais campeões da NFC Sul começam a semana com foco total na linha ofensiva totalmente renovada e na condição física do backfield. Os tackles titulares Taylor Moton e Ikem Ekwonu estão ambos afastados na lista de Lesões Não Relacionadas ao Futebol Americano (NFI), o que obriga Monroe Freeling (tackle direito) e Rasheed Walker (tackle esquerdo) a assumirem as posições de titulares.

Grupo de running backs: O técnico Dave Canales mostrou-se otimista quanto à disponibilidade do novato Jonathon Brooks para o jogo de domingo, apesar de ele ter perdido treinos consecutivos devido a “dores gerais”. Espera-se que ele divida as funções com Chuba Hubbard.

Atualizações na escalação: Os Panthers divulgaram sua escalação oficial para a 1ª semana. O novato da segunda rodada Lee Hunter conquistou a vaga de tackle defensivo titular ao lado de Derrick Brown. Bobby Okereke, grande contratação como agente livre, será titular na posição de linebacker ao lado de Devin Lloyd.

Lista de lesionados: Trevor Etienne, Braden Christensen e Tershawn Wharton estão na lista de lesionados e ficarão fora por pelo menos as quatro primeiras semanas.

Capitães nomeados: Bryce Young, Chuba Hubbard, Derrick Brown, Devin Lloyd e JJ Jansen serão os capitães da equipe.







