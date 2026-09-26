Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Buffalo Bills e Los Angeles Chargers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Buffalo Bills e Los Angeles Chargers

27 de set. de 2026 - 13:00 Highmark Stadium

O Buffalo Bills recebe o Los Angeles Chargers no Highmark Stadium (Orchard Park, Nova York), durante a 3ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14:00h (BRT) no domingo, 27 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Buffalo Bills e Los Angeles Chargers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. Também está disponível o acesso ao NFL Redzone e à NFL Network. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela multiview : Os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo em Alta Faixa Dinâmica (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming.

Notícias das equipes: Buffalo Bills x Los Angeles Chargers

Atualmente, as equipes seguem trajetórias opostas. Enquanto o ataque explosivo de Buffalo está em plena forma, com média de 38,5 pontos por jogo, o time dos Chargers de Jim Harbaugh, bastante abalado, busca desesperadamente sua primeira vitória após duas derrotas consecutivas em casa por diferenças de dois dígitos.

Notícias do time do Buffalo Bills

Os Bills chegam à 3ª semana com um ataque potente, liderado por Josh Allen, que já somou nove touchdowns no total sem nenhuma perda de posse de bola. No entanto, o grupo de wide receivers está enfrentando algumas lesões importantes no momento.

DJ Moore (WR) : Saiu mais cedo da 2ª semana devido a uma lesão no ombro. Ele não treinou na quinta-feira, o que torna sua disponibilidade para domingo um dos principais pontos a serem acompanhados.

Keon Coleman (WR) : O novato ficou de fora do treino na quinta-feira devido a uma lesão no tornozelo.

Ed Oliver (DL) : Peça fundamental na pressão defensiva interna, Oliver teve participação limitada no treino de quinta-feira devido a uma lesão no quadril.

Jordan Hancock (DB) e Ty Johnson (RB) : Ambos ficaram de fora do treino de quinta-feira devido a lesões nos tendões isquiotibiais.

Boas notícias : No ataque, o guarda Alec Anderson tem se destacado, enquanto o tight end Dalton Kincaid (225 jardas recebidas) e o running back James Cook (135 jardas corridas na semana passada) estão totalmente recuperados e em grande forma.

Notícias da equipe do Los Angeles Chargers

Os Chargers foram duramente atingidos pela onda de lesões, com 14 jogadores listados em seu relatório semanal. A maior preocupação para o ataque de Mike McDaniels é uma linha ofensiva e um grupo de tight ends bastante enfraquecidos.

A crise na linha ofensiva : o center titular Bottage já está fora do resto da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O guarda esquerdo Kayode Awosika (fíbula) e o guarda direito Trey Pipkins III (joelho) faltaram ao treino na quinta-feira e é altamente improvável que joguem. Pelo lado positivo, o astro tackle esquerdo Rashawn Slater (virilha) e o guarda Cole Strange (peitoral) voltaram a participar integralmente dos treinos na quinta-feira, após terem tido participação limitada no início da semana.

Vazio na posição de tight end : O tight end David Njoku já está na lista de lesionados. O reserva Charlie Kolar passou por uma cirurgia na segunda-feira devido a uma fratura no antebraço e ficará de fora da partida.

Ausências na defesa e nas posições técnicas: O safety Elijah Molden (tendão da coxa), o jogador da linha defensiva Dalvin Tomlinson (tendão da coxa), o cornerback Rodney Shelley (tendão da coxa) e o wide receiver Brenen Thompson (quadríceps) faltaram ao treino de quinta-feira.

Boas notícias : Os principais líderes veteranos, Derwin James Jr. (dedo) e Khalil Mack, participaram integralmente do treino na quinta-feira, após terem tirado dias de descanso programados. O wide receiver novato Ladd McConkey (costela) também participou integralmente e deve jogar normalmente.



