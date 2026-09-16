Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Buffalo Bills e Detroit Lions: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Buffalo Bills e Detroit Lions

17 de set. de 2026 - 20:15 Highmark Stadium

O Buffalo Bills recebe o Detroit Lions no Highmark Stadium (Orchard Park, Nova York) durante a 2ª semana da temporada regular da NFL, na Quinta-feira, 17 de Setembro. O jogo está marcado para começar às 21:15 (BRT).

Este jogo marca um grande marco, pois é a primeira partida da temporada regular disputada no novíssimo Highmark Stadium, que custou US$ 2,1 bilhões. Ambas as equipes chegam ao jogo com um histórico de 1-0, após vencerem disputas acirradas e competitivas na 1ª semana.

Como assistir ao Buffalo Bills x Detroit Lions

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass na DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Buffalo Bills x Detroit Lions

Ambas as equipes vêm de vitórias dramáticas na 1ª semana — os Bills venceram os Texans por 36 a 31, enquanto os Lions superaram os Saints por 31 a 30 na prorrogação.

Notícias sobre o time do Detroit Lions

Os Lions chegam à 2ª semana com o elenco bastante abalado, especialmente na linha ofensiva e na defesa.

Isiah Pacheco (RB) : Colocado na Lista de Lesionados (IR) após uma cirurgia nas costas. A previsão é que ele fique fora dos gramados até pelo menos dezembro.

Blake Miller (RT) : O tackle novato, escolhido na primeira rodada do draft, perdeu treinos consecutivos devido a uma lesão no joelho. Se ele não for liberado até quinta-feira, o veterano Larry Borom deve ser o titular na posição de tackle direito.

Christian Mahogany (LG) : Não treinou devido a uma lesão no quadril. O técnico Dan Campbell indicou que não se trata de um problema de longo prazo, mas que isso reduz bastante suas chances de jogar nesta semana curta.

D.J. Reed (CB) : Foi adicionado ao boletim de lesões no último momento como participante limitado devido a uma lesão no pé.

Juice Scruggs (C) : Continuou com participação limitada nos treinos devido a um problema no joelho.

Safeties Brian Branch e Kerby Joseph (safeties) : Ambos continuam fora, deixando a defesa secundária altamente vulnerável.

O lado positivo: O zagueiro Christian Izien (virilha) participou integralmente do treino e está a caminho de fazer sua estreia na temporada.

Notícias do Buffalo Bills

Os Bills passaram pela 1ª semana relativamente ilesos, mas algumas peças defensivas cruciais estão sendo poupadas com cuidado nesta semana curta.

T.J. Sanders (DL) : O único jogador do Bills a ficar totalmente fora dos treinos, devido a uma lesão no joelho e a um problema de saúde.

Terrel Bernard (ILB) : Participação limitada no treino devido a uma contusão na panturrilha. No entanto, depois de disputar todas as 79 jogadas defensivas na 1ª semana, espera-se que ele consiga jogar.

Cole Bishop (S) : Participou de forma limitada devido a problemas no joelho e na virilha, embora a tendência seja de que ele entre em campo.

Ty Johnson (RB) : Participação limitada devido a uma distensão no tendão da coxa.

Boas notícias : O wide receiver estrela DJ Moore, que saiu brevemente da primeira semana após ser atropelado, foi completamente omitido da lista de lesionados e está totalmente liberado após acumular 100 jardas em sua estreia pelos Bills. O edge rusher Bradley Chubb (polegar) também está participando integralmente dos treinos.







