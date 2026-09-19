Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints

20 de set. de 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

O Baltimore Ravens receberá o New Orleans Saints no M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Como assistir ao jogo entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a forma oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : O plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam às transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Baltimore Ravens x New Orleans Saints

Antes do confronto da 2ª semana entre o Baltimore Ravens (1-0) e o New Orleans Saints (0-1), ambas as equipes estão lidando com uma longa lista de lesões após suas exaustivas partidas de estreia na temporada.

Notícias sobre o Baltimore Ravens

Os Ravens enfrentam sérias dúvidas quanto à disponibilidade de jogadores, especialmente no que diz respeito à profundidade do ataque e à proteção do lado esquerdo.

Zay Flowers (WR) – Tendão da coxa (ausente) : Após um primeiro tempo explosivo com 150 jardas na 1ª semana, Flowers está em observação diária e ficou de fora dos treinos. Sua ausência deixa Baltimore bastante enfraquecido na posição de recebedor, já que o novato Ja’Kobi Lane acaba de ser colocado na lista de lesionados devido a uma lesão no pulso. Espera-se que Rashod Bateman e o veterano Chris Moore, convocado do time de treino, assumam papéis mais importantes.

Ronnie Stanley (T) e John Simpson (G) – Dedo do pé / Virilha (ausentes) : O lado esquerdo titular da linha ofensiva ficou fora dos treinos por dias consecutivos. Se eles não puderem jogar, Carson Vinson, em seu segundo ano, e Andrew Vorhees terão que garantir a proteção para Lamar Jackson e Derrick Henry.

Trey Hendrickson (OLB) – dedo (ausente) : O impactante edge rusher continua fora de ação, o que pode afetar a capacidade dos Ravens de colapsar o pocket.

T.J. Tampa (CB) – Joelho (não treinou) : Ficou de fora do treino novamente, aumentando as preocupações com a profundidade da defesa secundária.

Nnamdi Madubuike (DT) – Pescoço (Participação limitada) : O pilar da defesa teve participação limitada na quinta-feira, mas espera-se que evite uma ausência prolongada.

Notícias da equipe do New Orleans Saints

A principal preocupação dos Saints decorre das adições de última hora ao boletim de lesões, embora repórteres especializados indiquem que algumas medidas tenham sido puramente preventivas.

Chris Olave (WR) – Tendão da coxa (participação limitada) : Olave apareceu no relatório de quinta-feira após uma estreia espetacular de 182 jardas. No entanto, os primeiros relatos do NewOrleansSaints.com afirmam que sua saída precoce foi por excesso de cautela, e espera-se que ele entre em campo no domingo.

Chase Young (EDGE) – Panturrilha (Participação limitada) : Assim como Olave, Young foi incluído no relatório na quinta-feira devido a dores na panturrilha, mas ainda tem grandes chances de jogar.

Alvin Kamara (RB) – Joelho (Total) : Kamara tem participado integralmente dos treinos e está totalmente confirmado como titular, o que é vital para o ataque equilibrado de Nova Orleans contra a linha defensiva de Baltimore.

Zach Wood (LS) – Panturrilha (ausente do treino) : Espera-se que o long snapper fique fora por algumas semanas. Isso obriga os Saints a fazerem um ajuste nas equipes especiais em cima da hora.

Cameron Jordan (EDGE) e Oscar Delp (TE) – Tendão isquiotibial (Participação limitada) : Ambos voltaram a treinar de forma limitada na quinta-feira, após preocupações anteriores, e tudo indica que vão jogar.



