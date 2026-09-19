Assista AO VIVO ao jogo da NFL entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers: transmissão online, canais de TV e horário do início da partida

Horário do início da partida entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers

20 de set. de 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

O Atlanta Falcons receberá o Carolina Panthers em um confronto entre times da divisão NFC Sul no Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Geórgia), durante a 2ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar às 14h (BRT) no domingo, 20 de setembro.

Ambas as equipes estão atualmente com 0-1 e ainda em busca de sua primeira vitória na nova temporada.

Como assistir ao jogo entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers

A partida será transmitida ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass na DAZN é a maneira oficial de assistir à temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL Redzone e à NFL Network também está disponível. Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem precisar de uma assinatura regular da DAZN.

A DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, o Regular e o Ultimate, com opções de pagamento à vista ou em parcelas mensais.

Nível de assinatura Preço único à vista Plano de parcelamento mensal (6 meses) Season Pro Regular R$479.90* R$99.90 / mês Season Pro Ultimate R$549.90** R$129.60 / mês

* Se você adquirir o pacote “Season Pro Regular” antecipadamente, terá uma economia de R$119.50 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

** Se você adquirir o pacote “Season Pro Ultimate” à vista, economizará R$227.70 em comparação com o pagamento mensal ao longo de 6 meses.

Quem optar pelo pacote “Season Pro Ultimate” também terá acesso a estes recursos adicionais:

Compartilhamento de tela Multiview : os assinantes do Ultimate podem assistir a até quatro jogos ao vivo simultaneamente em uma única tela. Isso é ideal para as noites agitadas de domingo, quando vários jogos acontecem ao mesmo tempo.

Imagem e som aprimorados : o plano Ultimate oferece qualidade de vídeo High Dynamic Range (HDR) e som surround Dolby 5.1. Esses aprimoramentos se aplicam a transmissões de destaque, incluindo o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, os principais jogos dos playoffs e o Super Bowl.

Transmissões alternativas : O plano Ultimate oferece acesso a comentários alternativos populares. Isso inclui o ManningCast com Peyton e Eli Manning, bem como o TNF Prime Vision, que sobrepõe as estatísticas Next Gen Stats diretamente na transmissão ao vivo.

Limites de compartilhamento de conta : Se você quiser compartilhar sua conta com a família ou assistir em qualquer lugar, o plano Regular limita você a 2 transmissões na mesma conexão de internet (endereço IP). O plano Ultimate amplia significativamente esse limite, permitindo até 5 transmissões simultâneas em 2 locais físicos totalmente diferentes.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como aNordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online durante o streaming. Se não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Notícias das equipes: Atlanta Falcons x Carolina Panthers

Ambas as equipes estão ansiosas por se recuperar após derrotas contrastantes na 1ª semana. Os Falcons perderam uma batalha defensiva por 20 a 13 para os Steelers, enquanto os Panthers saíram derrotados em um jogo histórico de 59 a 37 contra os Bears.

Notícias do time do Atlanta Falcons

O carrossel de quarterbacks : o titular nominal, Tua Tagovailoa, ficou de fora de treinos consecutivos devido a uma lesão nos oblíquos e sua participação é altamente improvável. O titular da 1ª semana, Cooper Rush (costas), e o novato Michael Penix Jr. (joelho/recuperação do LCA) participaram integralmente do treino de quinta-feira e dividiram as repetições com o time titular. O técnico Kevin Stefanski ainda não anunciou quem será o titular.

Atos na linha ofensiva : O guarda Chris Lindstrom está atualmente no protocolo de concussão. Embora tenha passado a participar de forma limitada na quinta-feira, sua situação permanece incerta. O tackle Jawaan Taylor (joelho) perdeu a sessão de quinta-feira, e Cameron Williams foi colocado na lista de lesionados.

Reforço na defesa : O cornerback A.J. Terrell (ombro) voltou a treinar normalmente na quinta-feira, após ter ficado de fora no início da semana.

Destaque do ataque : Espera-se mais uma grande participação do running back Bijan Robinson, que registrou um recorde pessoal de 29 toques, totalizando 173 jardas de jogo e um touchdown na 1ª semana.

Notícias da equipe Carolina Panthers

Após uma exibição ofensiva brilhante acompanhada por um colapso defensivo na 1ª semana, os atuais campeões da NFC Sul estão ajustando seu elenco.

Mudanças no elenco e nas equipes especiais : Os Panthers dispensaram o wide receiver e principal retornador Jimmy Horn Jr. e contrataram o linebacker Tyrel Dodson para o elenco ativo de 53 jogadores. John Metchie III deve assumir as funções de retornador. Para repor o elenco de treinos, a Carolina contratou o wide receiver E.J. Williams Jr.

Atualizações sobre lesões : O promissor wide receiver Jalen Coker, que arrasou com 138 jardas e dois touchdowns contra o Chicago, tem participado de treinos limitados devido a uma lesão no tornozelo. O tight end Darren Waller tirou um dia de descanso programado.

Vantagem histórica : O quarterback Bryce Young tem um histórico excelente contra o Atlanta, ostentando um recorde de 4 vitórias e 1 derrota na carreira contra os Falcons, em comparação com 10 vitórias e 30 derrotas contra o restante da liga. Ele buscará explorar uma defesa do Atlanta que pode estar com baixas na linha defensiva.



