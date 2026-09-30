Horário de início de Washington Commanders x Indianapolis Colts
O Washington Commanders recebe o Indianapolis Colts no Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. Este é o terceiro confronto da NFL International Series de 2026, após os jogos recentes em Melbourne (Austrália) e Rio de Janiero (Brasil). A partida está marcada para começar no domingo, 4 de outubro, às 9h30 ET / 6h30 PT (14h30 BST).
Como assistir a Washington Commanders x Indianapolis Colts
Nos EUA:
NFL Network / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo
No Reino Unido:
DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5
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Notícias das equipes de Washington Commanders x Indianapolis Colts
Notícias do Washington Commanders
A principal história de Washington gira em torno da posição de quarterback.
Jayden Daniels (QB): O técnico Dan Quinn afirmou que ainda é "cedo demais para dizer" se a estrela caloura vai começar jogando. Daniels viajou para Londres e participou de forma limitada do treino de quarta-feira, usando uma proteção no cotovelo esquerdo deslocado. A equipe optou por não colocá-lo na Injured Reserve (IR), sinalizando que espera um retorno rápido. Uma decisão final é esperada para sexta-feira.
Marcus Mariota (QB): Se Daniels não puder jogar, o veterano reserva Mariota fará sua segunda partida consecutiva como titular. Mariota vem de uma atuação impressionante na Semana 3, com três touchdowns lançados na vitória por 33 a 31 contra o Seattle Seahawks.
Leo Chenal (LB): Chenal foi colocado na Injured Reserve (IR) depois de sofrer uma fratura no pescoço contra Seattle, encerrando sua temporada. O linebacker de segundo ano Kain Medrano, que conseguiu um pick-six crucial na semana passada, continuará recebendo mais snaps.
Frankie Luvu (LB) & Sam Cosmi (G): Ambos os jogadores estão lidando com lesões, mas viajaram para Londres. Luvu desfalcou o time nos últimos dois jogos, mas pode voltar contra os Colts.
Adições ao elenco: Com Chenal indo para a IR, os Commanders assinaram oficialmente com o veterano running back Austin Ekeler para o elenco ativo de 53 jogadores.
Notícias do Indianapolis Colts
Os Colts conquistaram sua primeira vitória da temporada de 2026 na semana passada contra o Houston Texans, mas enfrentam vários desafios de profundidade antes de viajar.
Alec Pierce (WR): Pierce voltou a lesionar o problemático calcanhar/tornozelo contra o Chiefs na Semana 2. Os Colts o colocaram na Injured Reserve (IR), forçando-o a desfalcar a equipe por pelo menos quatro semanas. O técnico Shane Steichen confirmou que Pierce está em reabilitação e evitará cirurgia. O reforço vindo como free agent Darius Slayton assumirá um papel ampliado ao lado de Josh Downs e Keenan Allen.
Spencer Shrader (K): A situação dos kickers dos Colts está indefinida. Shrader sofreu uma lesão nos minutos finais do jogo contra os Texans. Com as opções principais para a posição reduzidas após seu forte início de temporada, as atualizações médicas no meio da semana da equipe vão ditar se será necessário contratar um kicker de emergência antes do início do jogo em Londres.
Ashton Dulin (WR): Dulin segue fora por causa de uma lesão no tornozelo sofrida na Semana 1, o que pressiona a profundidade do elenco de wide receivers e dos special teams de Indy.
Charvarius Ward (CB): O cornerback titular está lidando com uma lesão na virilha, mas é esperado que viaje como questionable.
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