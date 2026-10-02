Horário de início de Minnesota Vikings x Miami Dolphins
O Minnesota Vikings recebe o Miami Dolphins no U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota), durante a semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:05 (BRT).
Como assistir a Minnesota Vikings x Miami Dolphins online
O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.
O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.
Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.
Como assistir de qualquer lugar com uma VPN
Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente as restrições de bloqueio regional ao contornar bloqueios de transmissão locais na TV. Ao se conectar a um servidor em uma cidade ou país diferente, os fãs podem assistir a confrontos fora do mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todos os jogos ao vivo.
Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet limitem sua largura de banda durante transmissões com alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes públicas de Wi-Fi e permite acessar assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto você viaja para o exterior.
Notícias das equipes de Minnesota Vikings x Miami Dolphins
O jogo pode depender de como o QB de Miami, Malik Willis, lida com os esquemas de blitz de Brian Flores. Minnesota lidera a liga com 14 sacks, impulsionado pelo calouro Dallas Turner, então a linha ofensiva dos Dolphins terá de tentar proteger Willis contra um coordenador defensivo que gosta de atuar de forma agressiva.
Notícias do Minnesota Vikings
A maior dúvida para os Vikings gira em torno do jogo aéreo, embora o elenco esteja em condição geralmente sólida.
- Justin Jefferson (WR): Questionável (tornozelo). Jefferson ficou fora de treinos consecutivos depois de sofrer uma entorse no início do jogo contra Tampa Bay. O técnico Kevin O'Connell o classificou como dia a dia, tornando provável uma decisão apenas na hora do jogo.
- Aaron Jones (RB): Totalmente esperado para jogar. Recebeu um dia de descanso de rotina para veteranos no início da semana. Ele carrega uma carga de trabalho imensa com o reserva Jordan Mason afastado devido a um polegar quebrado.
- Blake Cashman (LB): Limitado (cotovelo). Administra uma lesão no cotovelo, mas a tendência é que jogue.
- Brett Thorson (P): Duvidoso (posterior da coxa). Não treinou; os Vikings provavelmente contarão com Johnny Hekker do practice squad.
- Kyler Murray (QB): Totalmente saudável e como quarterback titular após superar sustos de lesão no início da temporada.
Notícias do Miami Dolphins
O técnico Jeff Hafley enfrenta uma enorme missão com lesões estruturais importantes em um ataque que já pontua pouco.
- De'Von Achane (RB): Fora (IR / joelho). Colocado na lista de lesionados com uma ruptura de LCA que encerra sua temporada. Isso tira de Miami sua arma mais explosiva.
- Jaylen Wright (RB): Esperado para jogar. Foi totalmente liberado para participar integralmente dos treinos depois de inicialmente lidar com uma lesão no pé. Ele terá muitas carregadas ao lado de Raheem Mostert.
- Aaron Brewer (C): Questionável (mão). Uma grande preocupação no fim da semana; ele teve seu status reduzido para limitado na quinta-feira. Se não puder jogar, a proteção contra a forte blitz dos Vikings ficará ainda mais caótica.
- Caleb Douglas (WR): Fora (tornozelo). Perdeu sessões consecutivas e não jogará.
- Storm Duck (CB): Voltou aos treinos saindo da lista PUP, dando um impulso à profundidade da secundária.