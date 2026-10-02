Horário de início de Minnesota Vikings x Miami Dolphins

4 de out. de 2026 - 16:05 US Bank Stadium

O Minnesota Vikings recebe o Miami Dolphins no U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota), durante a semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:05 (BRT).

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Notícias das equipes de Minnesota Vikings x Miami Dolphins

O jogo pode depender de como o QB de Miami, Malik Willis, lida com os esquemas de blitz de Brian Flores. Minnesota lidera a liga com 14 sacks, impulsionado pelo calouro Dallas Turner, então a linha ofensiva dos Dolphins terá de tentar proteger Willis contra um coordenador defensivo que gosta de atuar de forma agressiva.

Notícias do Minnesota Vikings

A maior dúvida para os Vikings gira em torno do jogo aéreo, embora o elenco esteja em condição geralmente sólida.

Justin Jefferson (WR) : Questionável (tornozelo). Jefferson ficou fora de treinos consecutivos depois de sofrer uma entorse no início do jogo contra Tampa Bay. O técnico Kevin O'Connell o classificou como dia a dia, tornando provável uma decisão apenas na hora do jogo.

Aaron Jones (RB) : Totalmente esperado para jogar. Recebeu um dia de descanso de rotina para veteranos no início da semana. Ele carrega uma carga de trabalho imensa com o reserva Jordan Mason afastado devido a um polegar quebrado.

Blake Cashman (LB) : Limitado (cotovelo). Administra uma lesão no cotovelo, mas a tendência é que jogue.

Brett Thorson (P) : Duvidoso (posterior da coxa). Não treinou; os Vikings provavelmente contarão com Johnny Hekker do practice squad.

Kyler Murray (QB) : Totalmente saudável e como quarterback titular após superar sustos de lesão no início da temporada.

Notícias do Miami Dolphins

O técnico Jeff Hafley enfrenta uma enorme missão com lesões estruturais importantes em um ataque que já pontua pouco.

De'Von Achane (RB) : Fora (IR / joelho). Colocado na lista de lesionados com uma ruptura de LCA que encerra sua temporada. Isso tira de Miami sua arma mais explosiva.

Jaylen Wright (RB) : Esperado para jogar. Foi totalmente liberado para participar integralmente dos treinos depois de inicialmente lidar com uma lesão no pé. Ele terá muitas carregadas ao lado de Raheem Mostert.

Aaron Brewer (C) : Questionável (mão). Uma grande preocupação no fim da semana; ele teve seu status reduzido para limitado na quinta-feira. Se não puder jogar, a proteção contra a forte blitz dos Vikings ficará ainda mais caótica.

Caleb Douglas (WR) : Fora (tornozelo). Perdeu sessões consecutivas e não jogará.

Storm Duck (CB) : Voltou aos treinos saindo da lista PUP, dando um impulso à profundidade da secundária.







